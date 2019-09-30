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前興農牛投手高津臣吾 將接日職養樂多總教練

最新更新：2019/09/30 14:52

（中央社記者謝靜雯台北30日綜合報導）日職養樂多隊本季戰績不佳，日媒報導，二軍總教練、前中職興農牛隊洋投高津臣吾將接任一軍總教練職務。高津臣吾在台期間，曾自掏腰包替台中球場裝冷氣，至今仍是趣聞。

日職季賽143場已打完，養樂多隊戰績59勝82敗2和，勝率僅4成18，在中央聯盟排名墊底。球團也做出教練團異動，根據日媒報導，原二軍總教練高津臣吾將接下一軍總教練職務，並於10月1日舉行發布記者會。

高津臣吾職棒資歷豐富，先後在日職效力15個球季，有286次救援成功，是日職著名的救援王，也曾於2004至2005年間赴美國職棒發展，大出賽成績8勝6敗27救援成功；2008年赴韓職發展，韓職出賽成績1勝8救援成功。

高津臣吾2010年以月薪1萬3000美元加盟中職興農牛隊，後援出賽40場，戰績1勝2敗26救援成功，出賽防禦率1.88；高津臣吾除了成績之外，在台灣最為人樂道的趣事是自掏腰包，替台中棒球場球員休息室和更衣室裝冷氣。

高津臣吾2012年正式引退，2014年起加入日職養樂多隊教練團，日職球員生涯先後4度拿下最佳救援投手獎項，球團看重他的經驗，高津臣吾先後任一軍投手教練、二軍總教練，明年球季將接下一軍總教練重任。（編輯：屈享平）1080930

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