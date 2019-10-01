鄭凱文扮牛棚關鍵 不禮貌事件後成熟至少5歲

中職中信兄弟隊1日順利在台中洲際主場封王，投手鄭凱文（圖）是牛棚穩定戰力；牛棚教練林恩宇透露，鄭凱文經過不禮貌事件後「心態應該成熟了5歲」，心態不同、自然有好的結果。圖為9月29日台中洲際棒球場比賽畫面。中央社記者張新偉攝 108年10月1日

（中央社記者謝靜雯台中1日電）中職中信兄弟隊順利贏得下半季冠軍，投手鄭凱文是牛棚穩定戰力；牛棚教練林恩宇透露，鄭凱文經過不禮貌事件後「心態應該成熟了5歲」，想法改變好表現跟著來。

談起中信兄弟隊能順利拿下半季冠軍的關鍵，總教練伯納先前就點名，投手鄭凱文是他心中的MVP（最有價值球員），他在牛棚中扮演舉足輕重的角色。

兄弟隊本季牛棚投手總計拿下23勝，鄭凱文貢獻了將近一半，不僅成為中職史上第2名完成單季（至少）10勝10中繼的球員，目前累計11勝也是兄弟投手群最多。

鄭凱文過往在場上情緒起伏大，今年球季也發生比賽過程中教練團喊暫停，鄭凱文直接把球丟給捕手後走下投手丘，隔天鄭凱文透過經紀公司道歉，也被球團罰款新台幣2萬元。

牛棚教練林恩宇點出，鄭凱文發生球場不禮貌事件後，那段時間明顯感受他成長不少，又更知道自己該做什麼，「那個事情，應該讓他成熟了至少5歲」。

鄭凱文本季出賽表現亮眼，林恩宇表示，技術方面沒有太大的改變，最主要是心態，「他一直是一個很聰明的投手，今年又更知道自己的定位和任務，照著自己想要的方向走」，心態不同、自然有好的結果。（編輯：吳協昌）1081001