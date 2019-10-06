柯爾15K強壓光芒 太空人2連勝聽牌

美國職棒大聯盟MLB美聯分區系列賽第2戰，休士頓太空人5日靠著王牌柯爾了得K功強壓坦帕灣光芒，終場以3比1取得2連勝。（圖取自twitter.com/astros）

（中央社休士頓5日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB美聯分區系列賽第2戰，休士頓太空人今天靠著王牌柯爾了得K功強壓坦帕灣光芒，終場以3比1取得2連勝，在5戰3勝制系列賽取得聽牌優勢。

柯爾今天全場飆出15次三振，改名「K」爾也不為過；而光芒靠著投手車輪戰，雖然也只讓太空人得到3分，但在柯爾7.2局投球只被敲出4支安打的壓制之下，打線難以發揮，終至敗下陣來。

此役前3局兩隊投手表現稱職，打者難越雷池一步，直到4局下，太空人才靠布里格曼（Alex Bregman）陽春砲突破僵局，率先攻得1分。

7局下太空人攻勢再起，古瑞爾（Yuli Gurriel）趁野手暴傳上壘後，靠著柯利亞（Carlos Correa）二壘安打站上三壘，接下來再被一壘安打送回本壘，太空人2比0領先。

8局下，太空人3支安打串連再添1分，3比0。

沉寂大半場的光芒擺脫柯爾糾纏之後，9局上終於像是醒了過來，靠著梅多斯（Austin Meadows）、范姆（Tommy Pham）接連安打以及崔志萬獲得保送，無人出局攻占滿壘，看來大有追平甚至超前機會。

但賈西亞（Avisail Garcia）的滾地球送回1分後，光芒後繼無力，終場以1比3輸掉比賽。

第3戰兩隊將移師光芒主場純品康納球場（Tropicana Field），光芒派出王牌莫頓（Charlie Morton）背水一戰，太空人則由賽揚獎強投「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）披掛上陣。

過去50支在5戰3勝制系列賽輸掉前兩戰的客場球隊，只有7支可以逆轉取勝。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1081006