林子崴：U18開眼界立目標 盼黑豹旗贏得精彩

（中央社記者謝靜雯台北6日電）Ｕ18世界盃青棒賽國手、穀保家商青棒隊長林子崴今天出席黑豹旗開賽記者會說，不僅要率隊挑戰2連霸，更希望每場比賽贏得精彩，有了高張力國際賽開眼界，也確立投入職棒目標。

今年U18世界盃青棒賽冠軍隊班底、穀保家商青棒隊林子崴、王順和今天出席黑豹旗全國高中棒球大賽開賽記者會，兩人代表繳回上屆比賽冠軍錦旗，穀保家商此次要挑戰黑豹旗2連霸、隊史黑豹旗第3冠，林子崴表示，「不僅要冠軍，更希望每場比賽都贏得精彩」。

中華隊今年在U18世界盃青棒賽打出亮眼表現，今年高三的林子崴表示收穫很多，經歷過高強度的比賽，看到各國的好手，也更能確立自己的目標；林子崴表示，如果高三畢業有機會出國、旅外是第一目標，如果沒有機會，也會想要投入中職選秀。

林子崴表示，有跟穀保家商總教練周宗志討論過想法，「教練說現階段最重要的是把自己準備好」，未來這一年，林子崴希望可以強化體能，把成績打出來、證明自己的能力。

談起U18世界盃，林子崴表示最難忘的比賽是複賽與澳洲交手，當時中華隊大比分領先，三壘的羅暐捷盜本壘搶分，引起澳洲隊不滿，接著對林辰勳接連投出近身球，林子崴表示，打球這麼久第一次遇到，三級棒球可能沒有這麼多潛規則，「雖然是發生在隊友身上，但印象很深刻」。

除了林子崴、王順和，今天記者會為台東體中出席代表林政華也是U18戰友，3人一到會場就黏在一起、展現好交情，林子崴說，從集訓開始，大家都練得辛苦、也很努力，有革命情感，經歷了U18賽事磨練自評在心態上有很大的進步。（編輯：林沂鋒） 1081006