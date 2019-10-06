林政華U18磨練想更好 率東體黑豹旗全力以赴

台東體中青棒隊林政華（中）結束U18世界盃青棒賽賽事後，回到母隊接任隊長，他6日在台北出席黑豹旗賽事記者會，與同為U18戰友、穀保家商青棒隊的林子崴（左）、王順和（右）合影。中央社記者謝靜雯攝 108年10月6日

（中央社記者謝靜雯台北6日電）台東體中青棒隊林政華結束U18世界盃青棒賽事後，回到母隊接任隊長，希望與隊友分享國際賽的經驗，「每場比賽全力以赴，不要對不起自己」，至於個人目標，不僅求穩還要更好。

今年U18世界盃青棒賽冠軍班底、台東體中青棒隊野手林政華，回到母隊後被指派為隊長，林政華表示，一開始不知道，但回想起來，母隊教練、U18中華隊教練葉明嘉曾經勉勵，「教練要我回去好好帶球隊，把我學到的告訴大家。」

擔任隊長重任，林政華表示，一開始有壓力，怕沒辦法帶領學弟們，「後來想到，中華隊隊長鄭宗哲怎麼帶我們，我就怎麼帶他們，學弟們也都很配合。」林政華並表示，現在常常透過與隊友聊天的方式溝通，希望可以扮演好隊長的角色。

有了U18世界盃高張力國際賽磨練，林政華自評更成熟穩定，場上也更有自信，「連U18這樣的大場面都看過了，再打國內盃賽，更能夠放鬆、全力表現。」林政華今年升上高三，他提到穩定已經是之前的目標，現在希望每場比賽都能更好，至於挑戰職棒，「一步一步慢慢來，要看高三這年的成績和表現再決定。」

台東體中上屆黑豹旗全國高中棒球大賽，16強遇到勁敵穀保家商止步，今年有了U18世界盃一起奮戰的革命情感，今天黑豹旗開賽記者會上，林政華和穀保代表、U18世界盃國手林子崴、王順和也互相勉勵。

林政華說，上屆黑豹旗台東體中和穀保家商交手，就是林子崴先發，他不忘開玩笑對林子崴說：「下次遇到不要投太好、球給我打。」野手王順和也笑著對林政華說：「不要打太難的球給我接」，展現彼此好交情。

林政華表示，此次帶領台東體中打黑豹旗，會鼓勵隊友雖然要適時給自己壓力，「但不要害怕，要相信自己，享受比賽，每場比賽全力以赴，不要對不起自己」，希望再寫佳績。（編輯：管中維）1081006