獅隊牛棚失守 桃猿4連勝威能帝優質先發獲MVP

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職統一獅隊今天比賽前半段領先居多，但7局下牛棚失守，樂天桃猿隊單局攻3分翻轉戰局，終場以4比3奪近期4連勝；桃猿先發投手威能帝7局失3分、優質先發奪本季第9勝，獲MVP。

統一7-ELEVEn獅隊作客樂天桃園棒球場與桃猿隊交手，獅隊2局上靠著林安可二壘打、滾地球推進、陳重廷高飛犧牲打送回第1分。

桃猿隊3局下靠著林政華安打、陳晨威三壘打扳平比數，獅隊5局上再靠著陳聖平安打、犧牲觸擊、林佳緯補上安打超前比數，7局上陳聖平率先敲出三壘打，靠著暴投跑回團隊第3分。

桃猿隊7局下抓準獅隊牛棚投手群有狀況，林承飛、林智平接連遭觸身球保送，林立再選到四壞保送攻占滿壘，林政華適時安打先追1分，余德龍安打送回追平分，再靠著暴投跑回致勝分。

桃猿隊先發投手威能帝（Pedro Fernandez）總計用89球投7局，被敲出6支安打，投出3次三振、1次保送，失掉3分責失分，奪下個人本季第9勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）；桃猿隊近期4連勝，獅隊則吞下4連敗。（編輯：管中維）1130818