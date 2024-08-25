威能帝7局好投奪本季第10勝 桃猿1分差勝兄弟

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（中央社記者楊啟芳台北25日電）中職今天在洲際球場的賽事，樂天桃猿先發洋投威能帝繳出7局失2分好投，加上8局下後援投手莊昕諺成功化解危機，終場桃猿隊以3比2擊敗中信兄弟，威能帝搶下本季第10勝。

桃猿隊在1局上就展開攻勢，陳晨威、朱育賢、林泓育接連敲安打加上失誤，攻下2分；4局上林智平擊出內野安打後盜上二壘，馬傑森再敲安打添1分，桃猿隊取得3比0領先。

兄弟在4局下反攻，王威晨、許基宏接連敲二壘安打、攻下1分後，曾頌恩再補上安打追回1分，僅剩1分落後，不過最終桃猿隊仍以3比2擊退兄弟，目前下半季兄弟雖然仍暫居第1名，但桃猿隊以0.5場勝差緊追在後。

桃猿先發投手威能帝（Pedro Fernandez）此戰用102球投7局，被敲出7支安打，沒有出現保送，飆出8次三振，僅失掉2分，演出優質先發，奪下本季第10勝，也獲選為單場最有價值球員（MVP）。

後援投手王志煊在8局下僅投0.1局被敲2支安打，不過接替的莊昕諺讓曾頌恩擊出一壘方向滾地球，壘上2名都遭觸殺，形成雙殺成功化解危機，沒有掉分；最後終結者陳柏豪投1局沒有失分，拿下本季第27次救援成功，仍穩居救援王。

兄弟先發投手鄭凱文則是用80球投5.1局，被敲出10支安打，沒有投出保送，送出5次三振，失掉3分含2分責失，吞下本季第2敗。（編輯：管中維）1130825