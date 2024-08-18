劉俊緯被156公里火球打中肋骨 葉君璋：一定裂掉[影]

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影片來源：CPBL 中華職棒

（中央社記者楊啟芳台北18日電）中職味全龍隊19歲小將劉俊緯今天遭富邦悍將洋投富藍戈156公里火球直擊左肋骨，被擔架抬出場送醫。賽後教頭葉君璋直言，「這一定裂掉。」也代表劉俊緯很難參加U23世界盃。

劉俊緯是去年選秀會龍隊第1指名，在今年球季就獲得一軍機會，尤其在張政禹、郭天信因出入德州撲克爭議場所遭禁賽後，張政禹的游擊空缺由劉俊緯補上。

不過龍隊今天在天母棒球場與富邦悍將交手的賽事，9局下劉俊緯遭到悍將終結者富藍戈（Enderson Franco）快達156公里的火球，直接打到左肋骨，當下劉俊緯痛苦倒地，最後被工作人員用擔架抬出場。

當下劉俊緯已經馬上送醫，有待檢查結果出爐，不過賽後龍隊總教練葉君璋無奈地表示，「依照經驗（肋骨）一定裂掉，打到肋骨應該都要很久，搞不好一整季都報銷，這個狀況下是沒辦法揮棒的。」而且劉俊緯還入選U23世界盃棒球賽台灣隊，本來23日比賽完就要報到，不過葉君璋說：「應該也沒了。」

此戰龍隊球員一共遭到4次觸身球，包括吉力吉撈・鞏冠2次、劉基鴻1次及劉俊緯1次。葉君璋直言，「4個觸身球換來1勝，代價有點太大了，但比賽就是這樣，對方沒辦法封鎖我們時，內角球一定是一直塞。」

被禁賽的張政禹24日就可以解禁回歸一軍，葉君璋表示，在這之前游擊手會給拿莫・伊漾、石翔宇擔任，「看他們能不能頂上來，給一些球員機會。」（編輯：蕭博文）1130818