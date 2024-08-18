本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

劉俊緯被156公里火球打中肋骨 葉君璋：一定裂掉[影]

2024/8/18 22:06（8/18 22:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：CPBL 中華職棒

（中央社記者楊啟芳台北18日電）中職味全龍隊19歲小將劉俊緯今天遭富邦悍將洋投富藍戈156公里火球直擊左肋骨，被擔架抬出場送醫。賽後教頭葉君璋直言，「這一定裂掉。」也代表劉俊緯很難參加U23世界盃。

劉俊緯是去年選秀會龍隊第1指名，在今年球季就獲得一軍機會，尤其在張政禹、郭天信因出入德州撲克爭議場所遭禁賽後，張政禹的游擊空缺由劉俊緯補上。

不過龍隊今天在天母棒球場與富邦悍將交手的賽事，9局下劉俊緯遭到悍將終結者富藍戈（Enderson Franco）快達156公里的火球，直接打到左肋骨，當下劉俊緯痛苦倒地，最後被工作人員用擔架抬出場。

當下劉俊緯已經馬上送醫，有待檢查結果出爐，不過賽後龍隊總教練葉君璋無奈地表示，「依照經驗（肋骨）一定裂掉，打到肋骨應該都要很久，搞不好一整季都報銷，這個狀況下是沒辦法揮棒的。」而且劉俊緯還入選U23世界盃棒球賽台灣隊，本來23日比賽完就要報到，不過葉君璋說：「應該也沒了。」

此戰龍隊球員一共遭到4次觸身球，包括吉力吉撈・鞏冠2次、劉基鴻1次及劉俊緯1次。葉君璋直言，「4個觸身球換來1勝，代價有點太大了，但比賽就是這樣，對方沒辦法封鎖我們時，內角球一定是一直塞。」

被禁賽的張政禹24日就可以解禁回歸一軍，葉君璋表示，在這之前游擊手會給拿莫・伊漾、石翔宇擔任，「看他們能不能頂上來，給一些球員機會。」（編輯：蕭博文）1130818

#中職味全龍隊
#張政禹
#郭天信
#富邦悍將
#富藍戈
#葉君璋
#劉俊緯
#劉基鴻
#石翔宇
延伸閱讀
味全龍穿85號球衣紀念徐生明 謝榮瑤哽咽：11年來我很努力往前走[影]兄弟團隊3轟擊退雄鷹 陳子豪敲超前安獲MVP獅隊牛棚失守 桃猿4連勝威能帝優質先發獲MVP
劉俊緯
中職啟用重播輔助判決新規 並公布技術室名單龍隊團隊3轟勝雄鷹止7連敗 葉總笑稱忘了怎麼擊掌
葉君璋
龍隊質疑妨礙守備 陳金鋒：右打起跑會先往場內李宗賢跑壘判決 葉君璋無奈：裁判該說服的是自己[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：