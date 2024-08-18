味全龍穿85號球衣紀念徐生明 謝榮瑤哽咽

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中職味全龍隊今天舉辦「復古日」，全隊穿上已故總教練徐生明85號球衣，賽前邀請其遺孀、「師母」謝榮瑤到場見證，她透露第12屆徐生明盃11月23日開打，歡迎球迷到彰化走走。

龍隊每年都會在8月份舉辦「徐總日」，紀念徐生明，也會邀請謝榮瑤到場。今天是龍隊「復古日」系列戰最後1場比賽，與富邦悍將交手，全隊換上85號球衣，球團也宣布，所有教練及球員穿的85號球衣都會進行簽名義賣，扣除成本後捐給徐生明棒球發展協會。

謝榮瑤同時也是徐生明棒球發展協會理事長，她致詞時忍不住哽咽，感謝球團每一年都用心舉辦徐總日，「這11年來，一個不算短的日子，但我真的很努力在往前走」。徐生明國際少棒錦標賽今年邁入第12屆，與去年一樣在彰化舉行，將於11月23日至26日登場。

徐生明盃以往都會邀請外國球隊共襄盛舉，謝榮瑤透露，今年除了有日本名古屋的球隊、韓國順天南山隊2支外隊參加，香港有球隊也表達想自費參加，「他們說想要來（徐生明盃）很久了」。謝榮瑤並指出，明年紐西蘭也有球隊說想來參賽。（編輯：管中維）1130818