兄弟團隊3轟擊退雄鷹 陳子豪敲超前安獲MVP

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職中信兄弟隊今天打線發揮，岳政華、許基宏首局連2打席開轟，曾頌恩也敲出個人本季第8轟，終場以7比4擊敗台鋼雄鷹隊，近期4連勝，單場MVP為敲出超前安的陳子豪。

中信兄弟今天繼續在主場洲際棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，兄弟隊開賽就有攻勢，1局下1人出局後岳政華敲出陽春砲、許基宏也補上陽春砲取得2比0領先，兄弟3局下靠著宋晟睿安打、盜上二壘，再靠著滾地球攻占三壘，許基宏安打送回第3分。

雄鷹隊4、5局追分，4局上王柏融選到四壞保送，魔鷹（Steven Moya）開轟，2分砲幫助球隊追分，為個人本季第23轟，5局上再靠著林家鋐、曾子祐、陳文杰接連安打送回追平分，2人出局後魔鷹補上安打送回超前分。

兄弟5局下再有攻勢，靠著失誤、滾地球、岳政華遭觸身球保送，許基宏選到四壞保送，滿壘時陳子豪適時安打、一棒2分幫助球隊要回領先。

兄弟8局下曾頌恩陽春砲添分，王威晨選到保送延續攻勢，2人出局後高宇杰也選到保送，宋晟睿再敲出安打， 替球隊多添1分保險分。

兄弟先發投手鄭凱文投5局被敲出7支安打包括1發全壘打，失掉4分責失分，奪下個人本季首勝；吳俊偉後援投1局，雖然有點狀況，但力守不失分，奪下個人本季第20次救援成功。

陳子豪單場4打數敲出1支安打、貢獻2分打點，為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：管中維）1130818