廖乙忠總冠軍賽先發 兄弟近3屆參賽土投第2人

中職中信兄弟隊投手廖乙忠（前）從自主培訓球員身分出發，今年球季站穩兄弟先發輪值，有機會成為兄弟近3次參加總冠軍賽，第2名在總冠軍賽扛先發的本土投手。圖為10月1日封王畫面。（中信兄弟隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年10月12日

（中央社記者謝靜雯桃園12日電）中信兄弟隊投手廖乙忠中職生涯從自主培訓球員身分出發，但努力求表現，今年球季站穩兄弟先發輪值，有機會成為兄弟近3次參加總冠軍賽，第2名在總冠軍賽扛先發的本土投手。

中職中信兄弟隊投手廖乙忠在2018年參加中職選秀，沒有獲得球團青睞，與兄弟隊簽下自主培訓球員合約，今年球季前成為兄弟正式球員。

廖乙忠本季二軍先發出賽亮眼，6月底升上一軍先發，本季一軍例行賽先發出賽13場，戰績3勝5敗、防禦率4.36，站穩兄弟先發輪值，也被帶入兄弟總冠軍賽28人名單，兄弟隊此次總冠軍賽排定4名先發投手，除了3名洋投外，另一個先發投手輪值為廖乙忠。

廖乙忠中職總冠軍賽排定哪一場先發出賽還沒確定，他表示，「每一場比賽都當作是自己要投，隨時做好準備」。從例行賽結束後廖乙忠持續調整，面對生涯首次中職總冠軍賽，他也提到：「很興奮。」

從自主培訓球員身分出發，廖乙忠表示，不會特別想要證明什麼，「做好自己的本分，其他的留給外界去評論」。

兄弟隊近3次打總冠軍賽，2016年總冠軍賽總計打6場，6場比賽都排洋投先發，2017年總冠軍賽打4場，本土投手先發場次僅一場、為洪宸宇先發。今年總冠軍賽兄弟隊排定4名先發投手輪值，3名是洋投，廖乙忠今年若在總冠軍賽先發登板，將是兄弟近3次參加總冠軍賽，第2名先發登板的本土投手。（編輯：張雅淨）1081012