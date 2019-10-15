雙北申辦亞運 侯友宜：中央地方合作才辦得成

（中央社記者王鴻國新北15日電）新北市長侯友宜今天表示，希望能和台北市一起申辦2030亞運，但中央也要扮演一定的角色，只有中央地方一起合作，亞運才辦得成。

侯友宜下午視察八里等地方建設接受媒體聯訪時，對於雙北合作申辦亞運一事表示，台北市長柯文哲的概念是對的，如果要辦亞運，絕對不是台北市一個城市可以辦得起來，就像世大運也是需要新北市全力配合。

他表示，他和柯文哲申辦2030亞運的大方向和目標是一致性的，包括新台幣486億元等很多的細節，中央一定要扮演一定的角色，「只有中央地方一起合作，亞運才辦得成，光雙北還是沒有辦法的，所以我們大家全力以赴。」

新北市教育局長張明文今天下午在議會接受議員戴瑋姍質詢時表示，新北和台北合作申辦亞運的議題是8月份進行接觸，未來將送「雙北論壇」再做細部討論，根據北市申辦計畫書中估算約需400億元到500億元間，期待中央一起來促成及負擔主要經費。

此外，侯友宜談到捷運汐止民生線時表示，雙北早有共識是一次核定分階段實施，汐止到東湖這段路線的目標是沒有變的，台北市捷運工程局今年10月底或11月初，會把環評再送給交通部再做審核，雙北都會共同合作，一起努力創造大台北的未來。

媒體詢及高雄市長韓國瑜請假參選總統的輔選問題時，侯友宜表示，再隔幾天就要去市議會面對總質詢，將面對議員給他的支持也好、鼓勵也好、批評也好，他都會虛心接受，府會一起努力，創造新北市的未來，這是他現階段要做的事情。（編輯：方沛清）1081015