東奧抗暑 馬拉松競走擬移至北海道舉辦

（中央社記者楊明珠東京16日專電）國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，對於2020年東京奧運馬拉松賽與競走比賽抗暑對策，正考慮將比賽場地移至北海道的札幌市。

日本放送協會（NHK）報導，明年東京奧運舉辦期間，可能面臨天氣酷熱是一大課題，尤其像是馬拉松、競走這種在戶外長時間舉辦比賽的項目。東京奧運組織委員會（籌備委員會）先前就思考各種對策，包括將舉辦比賽的時間提前等。

國際奧委會今天宣布，正考慮將東奧馬拉松及競走項目會場移至札幌，理由是東奧舉辦期間，札幌的氣溫比東京低攝氏5度或6度。

有關此事，本月30日起在東京舉行的東奧組織委員會以及確認籌備等情況的協調委員會上，國際奧委會將與東京都政府、國際田徑聯盟等進行具體協商。

國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）發布聲明表示，考慮將馬拉松和競走項目會場移至札幌的提案，是因國際奧委會對天氣酷熱問題深感憂心，希望讓選手能拿到最好的成績。

巴赫說，奧運對於選手來說，是一生只有一次的舞台。

不過，日本陸上競技聯盟（相當於田徑協會）事務局長風間明表示，目前完全沒收到來自國際田徑總會的聯絡，事出突然，彷如霧裡看花。

2019年田徑世錦賽在中東卡達杜哈舉行時，馬拉松比賽為避開氣溫逾攝氏40度的白天，開跑時間移至晚間11時半過後，但女子馬拉松比賽68名選手當中，跑完全程40名，逾4成選手中途棄權。有些選手和相關人士對於在酷暑中舉行競賽感到不安。（編輯：馮昭）1081016