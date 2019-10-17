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彭政閔扛5棒 兄弟有信心排第6戰先發廖乙忠

最新更新：2019/10/17 17:32

（中央社記者謝靜雯台中17日電）中職總冠軍賽第5戰，中信兄弟沒有退路，今天迎戰Lamigo桃猿隊讓「恰恰」彭政閔先發扛5棒、指定打擊，兄弟總教練伯納說：「我不認為今天是最後一場」，也排定第6戰先發投手為廖乙忠。

中職7戰4勝總冠軍賽第5戰今天在洲際棒球場舉行，今天賽前桃猿隊已經取得3勝1敗聽牌，兄弟隊不願意總冠軍賽今天結束、背水一戰，今天由洋投紐維拉先發，先前因為觸身球休息的吳東融回到先發打序中，扛開路先鋒第1棒。

兄弟隊精神領袖「恰恰」彭政閔，今天先發打第5棒、指定打擊，他昨天賽後也喊話，希望可以複製2001年總冠軍賽，從1勝3敗戰況，一路翻轉戰局、最後拿下總冠軍。

兄弟隊今天比賽沒有退路，總教練伯納表示，昨天賽後有跟球員們聊聊，至於聊了什麼，則不方便多透露，但他很有信心，「今天不會是最後一場比賽」。

兄弟盼延長戰線到總冠軍賽第6戰，也排定第6戰先發投手為廖乙忠，廖乙忠在總冠軍賽第2戰扛先發，總計投6.1局被敲7支安打，失掉5分責失分，投出6次三振，率隊拿下目前為止球隊唯一1勝。（編輯：張芷瑄）1081017

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