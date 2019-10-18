亞錦賽日本複賽首戰贏中國 冠軍賽對手鎖定中華

2019第29屆亞洲棒球錦標賽複賽賽程18日開打，日本隊首場比賽與中國隊交手，終場由日本以11比1、7局拿勝。圖為日本打者上場打擊。中央社記者謝靜雯攝 108年10月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）亞洲棒球錦標賽複賽今天開打，日本隊首場比賽與中國隊交手，日本隊投打發揮，下川知彌2局敲出3分砲，率隊以11比1、7局拿勝；總教練石井章夫目標冠軍戰，也鎖定冠軍戰對手是中華隊。

2019年亞洲棒球錦標賽複賽（超級循環賽）今天在洲際棒球場開打，A組預賽排名第一名的日本隊，首場比賽與B組第一名中國隊交手，中國隊預賽曾擊敗韓國隊，石井章夫表示，進到複賽後，每場比賽都希望球隊抱持著更積極進攻的態度，打擊、跑壘都是。

日本隊今天首局拿下1分，2局靠著觸身球保送、安打、下川知彌3分砲拉開領先差距，3局日本隊再起攻勢，靠著保送、接連安打，單局多添2分保險分；中國隊僅在4局拿下1分，日本5局攻下4分，7局再拿下全場第11分、提前拿下比賽勝利。

石井章夫表示，越到後面的比賽，心理層面越重要，今天球員們的心理還沒有調適到很好，希望他們可以盡快調適，迎接後面的比賽。

日本隊此次來台參賽，受到颱風影響沒能如期抵台，15日預賽首場比賽與中華隊交手，以2比0拿下勝利；石井章夫表示，受到颱風影響，很感謝球員們在這麼嚴重風災的時刻，還願意來參賽，也很感謝大會為此調整賽程，「接下來還是會繼續懷著感恩的心，打完後面每場比賽」。

對於首場比賽與中華隊交手，石井章夫表示，能夠拿下勝利也有幸運的成分，明天複賽第2場比賽將與韓國隊交手，球員全力備戰，目標冠軍戰，也提到冠軍戰鎖定的對手依然是中華隊。（編輯：張芷瑄）1081018