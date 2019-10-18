亞錦中華複賽抗韓 林子偉張育成先發搶勝

（中央社記者謝靜雯台中18日電）2019年亞洲棒球錦標賽複賽今天開打，中華隊複賽首戰與韓國交手，具大聯盟資歷的2名野手林子偉、張育成都在先發打序中，牛棚還有鄭祐豪、旅美投手林鋅杰待命、全力搶勝。

亞洲棒球錦標賽複賽（超級循環賽），今天在洲際棒球場開打，中華隊複賽首戰與B組排名第2名的韓國交手，由中職富邦悍將隊投手陳仕朋先發，中華隊總教練李盈南表示，雖然悍將隊有給投球限制，但是應該不會有太大的問題。

中華隊今天先發打序有微調，旅美紅襪隊野手林子偉打第2棒、守二壘，隊長陳偉志先發打第3棒、守三壘，旅美印地安人隊野手張育成先發扛4棒、守游擊；李盈南表示，張育成游擊和三壘守備都沒有太大問題，今天會讓陳偉志先發守三壘，主要考量陳偉志打擊近況不錯，打序如此安排，比賽後半段的調度彈性可以增加。

林子偉、張育成因為球團限制，僅能在中華隊與中國、韓國、日本隊比賽中出賽，陳偉志表示，他們2個技術上無庸置疑，但是間隔比較長時間沒有比賽，看球的感覺和節奏可能沒辦法調整到最好，也希望他們不要把壓力扛在身上，「相信他們能力絕對沒有問題」。（編輯：張芷瑄）1081018