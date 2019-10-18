林子偉張育成亞錦心急特打找手感 陳偉志勉享受

2019亞錦賽中華隊隊長由台電隊野手陳偉志（前）擔任，陳偉志國際賽經驗豐富，他也透露，旅美好手林子偉、張育成有大聯盟資歷光環，自我要求也很高，外界特別關注，覺得他們打好應該，「他們球技上的表現，比我們好太多了，不需要懷疑自己」。中央社記者謝靜雯攝 108年10月18日

（中央社記者謝靜雯台中18日電）具美職大聯盟資歷的野手林子偉、張育成回台打亞錦賽，首戰對日本打擊沒有好發揮，隊長陳偉志透露2人也很心急，不能出賽時會特打訓練，但也希望他們享受比賽，「球迷就是喜歡看你們打球」。

2019年亞洲棒球錦標賽14日開打，此次中華隊陣中有多名旅美球員，紅襪隊野手林子偉、印地安人隊野手張育成，都有大聯盟資歷，表現也是矚目焦點，2人因為球團限制，僅能在中華隊與中國、日本、韓國比賽上場。

中華隊預賽與日本隊交手，2人首度亮相，林子偉單場4打數敲出1支安打，張育成則4打數沒有安打，另外旅美巨人隊捕手張進德，與日本比賽出賽，單場4打數敲出1安。

中華隊此次隊長由台灣電力成棒隊野手陳偉志擔任，陳偉志國際賽經驗豐富，他也透露，林子偉、張育成因為有大聯盟資歷的光環，自我要求也很高，外界特別關注，覺得他們打好應該，「他們球技上的表現，比我們好太多了，不需要懷疑自己」。

陳偉志透露，林子偉和張育成因為球季結束休息了一段時間，「棒球就是這樣，一定要維持跟球的節奏，打擊也會比較有自信」，他們2個沒有打熱身賽，預賽與香港和斯里蘭卡的比賽也不能出賽，「他其實也很心急」。

沒辦法在正式賽中找回對的節奏，林子偉、張育成、張進德只要沒有出賽，也會自己特打練習，陳偉志對他們很有信心，「希望他們不要把壓力攔自己身上，壓力由教練團和我們這些比較老的球員扛，台灣球迷就是喜歡看他們比賽，希望他們能夠盡情享受」。（編輯：張芷瑄）1081018