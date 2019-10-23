打中華隊腳傷沒問題 王柏融：有回家的感覺

世界12強賽中華隊23日開訓，火腿隊旅日選手王柏融加入練球，他表示，由於之前有腳傷，這陣子都在增加肌力，狀況沒有問題。中央社記者張新偉攝 108年10月23日

（中央社記者楊啟芳桃園23日電）世界12強賽中華隊今天開訓，旅日火腿隊王柏融今天加入練球。他表示，由於之前有腳傷，這陣子都在增加肌力，狀況沒有問題，這次回來打中華隊，他說：「有回家的感覺。」

王柏融今年開始為日本職棒日本火腿隊效力，期間受傷過2次，7月初守備時造成右肩關節骨挫傷，直到8月10日重返一軍，當時手感正火燙，不過遭千賀滉大觸身球砸傷左腳背，當時休息幾天後雖然照常出賽，但仍然有傷，狀況不如以往。

王柏融今天表示，例行賽結束後，一直在保持練習的感覺，並增加肌力，「因為腳之前有受過傷，力量比較不足。」不過王柏融指出，腳的問題球隊一直都有掌握，也有持續跟中華隊保持聯繫，「這幾天練習看怎麼處理，看教練安排，今天也是正常練。」

對於這次入選12強中華隊，王柏融說，由於一整年都在國外比賽，從國外又回到台灣打球，感受跟之前在中職時打國家隊不一樣，上次王柏融打國家隊是2015年12強賽，「比較像回家打球的感覺，也更有動力。」

王柏融前東家Lamigo桃猿日前順利封王，奪下3連霸，他說：「很開心，是以前的球隊，自己也算OB吧，能看到他們拿3連霸很開心，封王那時候我在日本也是看到比賽結束。」

桃猿明年即將要把球隊轉手給日本樂天企業經營，將於26日在桃園棒球場舉辦告別賽，對於是否會參加，王柏融回應，「告別賽看球團怎麼溝通，現在自己還不知道。」（編輯：吳協昌）1081023