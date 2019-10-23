張奕實際對決打者很新鮮 台灣攻擊更積極

（中央社記者楊啟芳桃園23日電）世界12強賽中華隊今天開訓，其中旅日投手張奕已經先在上星期報到，並在今天實際上投手丘對決打者，他指出，台灣打者攻擊非常積極，感覺很新鮮，目前狀況調整得滿順利。

張奕為2016年育成選秀歐力士第一指名，本來是擔任外野手，不過去年棄打從投。張奕轉任投手後，今年5月馬上從育成選手轉支配下，當月首度升上一軍，並於8月8日生涯初先發奪勝投。

張奕本季的好表現，讓他入選世界12強賽中華隊，預計會是先發投手人選之一，今天中華隊開訓，張奕已經在投打練習踏上投手丘投球。張奕表示，桃園的投手丘和日本差很多，「日本投手丘比較高、也比較硬，踩上去丟第1顆時有點不習慣，不過到第2顆就可以投到捕手要的位置，不會差太多」。

張奕表示，目前狀況調整得還滿順利，昨天進牛棚丟球投了30、40顆，各種球路都有練習，今天投打練習則投了15到20顆之間。

張奕表示，今天實際投球覺得很新鮮，「台灣打者差不多到好球帶就會做攻擊，還滿積極的，日本打者第一輪都會先看，第二輪才開始設定要打什麼球。」張奕也覺得球隊氣氛很不一樣，他笑說：「陳鴻文學長很搞笑，讓我沒這麼緊張，可以放輕鬆。」

回想起得知自己入選中華隊的情況，張奕說：「突然被叫到名字加入中華隊，滿訝異的，沒想到這麼快就可以被選到。」（編輯：張芷瑄）1081023