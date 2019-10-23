更多編輯台推薦新聞：
成大建築系開先河 禁用保麗龍製作模型
生活

成大建築系開先河 禁用保麗龍製作模型

女官兵拖式飛彈實彈射擊 尾焰畫面震撼
政治

女官兵拖式飛彈實彈射擊 尾焰畫面震撼

專題／整治政策趕走小飯館 北京尋常角落少了人味
兩岸

專題／整治政策趕走小飯館 北京尋常角落少了人味

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具
國際

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

張奕實際對決打者很新鮮 台灣攻擊更積極

最新更新：2019/10/23 19:03

（中央社記者楊啟芳桃園23日電）世界12強賽中華隊今天開訓，其中旅日投手張奕已經先在上星期報到，並在今天實際上投手丘對決打者，他指出，台灣打者攻擊非常積極，感覺很新鮮，目前狀況調整得滿順利。

張奕為2016年育成選秀歐力士第一指名，本來是擔任外野手，不過去年棄打從投。張奕轉任投手後，今年5月馬上從育成選手轉支配下，當月首度升上一軍，並於8月8日生涯初先發奪勝投。

張奕本季的好表現，讓他入選世界12強賽中華隊，預計會是先發投手人選之一，今天中華隊開訓，張奕已經在投打練習踏上投手丘投球。張奕表示，桃園的投手丘和日本差很多，「日本投手丘比較高、也比較硬，踩上去丟第1顆時有點不習慣，不過到第2顆就可以投到捕手要的位置，不會差太多」。

張奕表示，目前狀況調整得還滿順利，昨天進牛棚丟球投了30、40顆，各種球路都有練習，今天投打練習則投了15到20顆之間。

張奕表示，今天實際投球覺得很新鮮，「台灣打者差不多到好球帶就會做攻擊，還滿積極的，日本打者第一輪都會先看，第二輪才開始設定要打什麼球。」張奕也覺得球隊氣氛很不一樣，他笑說：「陳鴻文學長很搞笑，讓我沒這麼緊張，可以放輕鬆。」

回想起得知自己入選中華隊的情況，張奕說：「突然被叫到名字加入中華隊，滿訝異的，沒想到這麼快就可以被選到。」（編輯：張芷瑄）1081023

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報