差點扳倒球王桃田賢斗 王子維法國羽賽3局惜敗

（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣「羽球王子」王子維今天凌晨法國羽球公開賽首輪差點斬斷日本世界球王桃田賢斗26連勝之路，最終激戰3局，王子維以21比15、15比21、16比21吞敗，連2站首輪遭淘汰。

世界排名第25的王子維前一站在丹麥公開賽首輪出局，本週轉戰在巴黎舉行的法國公開賽，首輪就是一場硬仗，強碰近3個月斬獲5冠、勇奪26連勝的日本球王桃田賢斗，雙方過去2度對決，王子維都以直落二吞敗。

無懼氣勢正旺的桃田賢斗，王子維首局在9比8領先情況下，拉出7比0強攻，以21比15先下一城，也是生涯首度從桃田賢斗手中搶下一局。

王子維第2局一度以7比4領先，但桃田賢斗及時回神、逆轉超前，下半局回敬5比0攻勢，逐漸拉開差距，桃田賢斗次局以21比15扳成平手。

決勝局戰況膠著，王子維在技術暫停後，一度連得2分，扳成11比11平手，雙方隨後展開精彩的多拍來回攻防戰，桃田賢斗數度化解王子維攻勢，並展開反擊，王子維最終無力抵擋，以16比21吞敗。

桃田賢斗苦戰78分鐘驚險獲勝，成功推進個人連勝紀錄至27場，賽後也開心地振臂歡呼。（編輯：林治平）1081024