雷千瑩全運會拋偶像包袱 與學生湯智鈞聯手射銀

（中央社記者龍柏安桃園24日電）昔日坐在教室裡聽課的學生，如今是並肩作戰的隊友，射箭女將雷千瑩坦言，一開始和「學生」湯智鈞聯手，感覺怪怪的，現在她已拋下偶像包袱，兩人也在今年全運會聯手摘銀。

代表新北市的雷千瑩和湯智鈞，今天在108年桃園全國運動會射箭反曲弓混合對抗賽，一路闖進金牌戰，可惜最後不敵桃園市的郭振維與彭家楙，獲得銀牌。

「雷母」雷千瑩坦言，身旁的搭檔「湯包」湯智鈞，是她在明德高中兼課時的學生，看著小朋友一路成長，最後成為國家隊的一員，她由衷地替學生感到開心。

兩人都在國家隊裡，在國際賽也有合體機會，「雷母」打趣地說：「一開始會感覺怪怪的，因為我有偶像包袱。」

事實上，湯智鈞的確把雷千瑩當成偶像，他說：「能跟偶像一起聯手，感覺超棒。」而雷千瑩承認，頂著老師頭銜，自然不能射太差，所以剛開始合作時，「我壓力超大，因為萬一我射不好會很丟臉。」

歷經1、2場比賽磨合，「雷母」終於卸下偶像包袱，「我後來想通了，站在場上大家就都是選手，既然是選手，就把該做的事做好」。

如今師徒聯手已成常態，今年全運會，兩人雖在混雙金牌戰加射後惜敗飲恨，不過湯智鈞灑脫地說：「比賽就是經驗的累積，每場比賽我都會把自己沒做好的部分，當成一種學習。」

湯智鈞還透露，每一次比賽結束後，他都會在本子上詳細記錄比賽過程中的缺失，閒暇時會拿出來翻閱，提醒自己，他笑說：「這是我的寶典，可不能隨便拿出來給人家看。」（編輯：張芷瑄）1081024