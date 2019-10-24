曾仁和本季僅出賽2場 經休息手傷已恢復

（中央社記者楊啟芳台北24日電）旅美投手王維中今天舉辦媒體見面會，同經紀公司的曾仁和也有現身，今年受到傷勢困擾僅出賽2場，不過曾仁和並不氣餒，目前拉傷都已經恢復，開始練習，明年動向還未定。

曾仁和本季受到傷勢困擾，雖然有參與大聯盟春訓，但4月遭到前東家小熊隊釋出，之後隨即轉戰遊騎兵隊，本季在小聯盟僅有2場出賽紀錄。

曾仁和今天表示，當初剛到遊騎兵時，球隊送他去Drive Line訓練中心一個半月，在那裡增加球速，還有球的轉速、出手角度及爆發力等。訓練結束之後，曾仁和再到亞歷桑那延長春訓一個月。

曾仁和本季第一場出賽是在6月28日，投0.1局；第2場則是在8月14日，1個出局數都沒解決就退場。

曾仁和表示，第一場出賽時因為已經很久沒有上場比賽，教練鼓勵他盡力丟就好，不要怕不舒服；第2次則是在牛棚時把強度拉高，進了牛棚1、2次都沒問題，但上去丟球後，手部還是不舒服。

曾仁和談到，因為手有不舒服的狀況，接下來大部分時間都在做復健、強壯手臂，「就只是拉傷而已，但現在沒事了，已經休息滿久，也開始練習了。」曾仁和表示，最近一次測球速大約在92、93英里（約150公里）。

曾仁和表示，本來球季結束後，球隊想讓他去參與秋訓，不過他說：「因為秋訓都是新人，我一個老鳥去也滿奇怪的，所以就讓我回台灣復健。」由於曾仁和跟遊騎兵簽一年約，明年動向尚未確定，他說：「還要看經紀公司，還是以美職為主，想在這裡多拚一下。」（編輯：張芷瑄）1081024