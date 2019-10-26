更多編輯台推薦新聞：
MLB太空人投手車輪戰擒國民 世界大賽扳成1比2
運動

MLB太空人投手車輪戰擒國民 世界大賽扳成1比2

全文中譯／美國副總統彭斯再談中國政策 要北京別光說不練
國際

全文中譯／美國副總統彭斯再談中國政策 要北京別光說不練

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具
國際

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
專訪／新疆再教育營受害者首度來台發聲 揭15個月血淚遭遇
首頁 / 運動

馮皓求競爭暑假球速增7公里 穀保培養未來主力

最新更新：2019/10/26 18:36
2019年第7屆黑豹旗全國高中棒球大賽開幕戰，26日由穀保家商與松山工農交手，穀保唯一高一球員馮皓3局下半登板後援，投1局沒被敲出安打、無失分，成功替球隊守住勝利。中央社記者謝靜雯攝 108年10月26日
2019年第7屆黑豹旗全國高中棒球大賽開幕戰，26日由穀保家商與松山工農交手，穀保唯一高一球員馮皓3局下半登板後援，投1局沒被敲出安打、無失分，成功替球隊守住勝利。中央社記者謝靜雯攝 108年10月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日電）穀保家商此次黑豹旗青棒賽唯一高一球員馮皓，今天與松山工農比賽後援1局無失分，他說雖然穀保好手多，但不怕競爭求進步，最快球速可達147公里，是總教練計畫性培養的未來主力。

2019年黑豹旗全國高中青棒賽今天在天母棒球場開打，開幕戰由上屆冠軍穀保家商與實力有段落差的松山工農交手，穀保23比0、3局扣倒、順利拿下首勝。

馮皓今天3局下半登板後援，投1局沒被敲出安打、無失分，成功替球隊守住勝利；總教練周宗志表示，馮皓是此次報名參賽球員中唯一的高一球員，在同齡球員中算球速突出的「速球派投手」，具有一定實力，也希望透過黑豹旗前幾輪比賽，讓他適應高中比賽節奏。

對於馮皓今天登板表現，周宗志表示，球速沒有發揮到最好，但近期馮皓一直在調整控球，今天的控球有達到教練團的預期，「我們期許他在速度上，還有整體投球內容表現可以更好，他是球隊培養明、後年的主力投手」。

馮皓自評今天表現，認為好壞球太明顯，希望回去再加強，高中加入穀保家商，雖然好手眾多，但是他不怕競爭，認為競爭可以刺激自己更進步。

馮皓國中時最快球速約在140公里，今年暑假升上高中，跟著教練團的菜單訓練，短期內球速就有進步，目前最快球速可達147公里；高中第一個大型比賽，「很緊張也很興奮」，希望可以有好表現。（編輯：張芷瑄）1081026

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報