馮皓求競爭暑假球速增7公里 穀保培養未來主力

（中央社記者謝靜雯台北26日電）穀保家商此次黑豹旗青棒賽唯一高一球員馮皓，今天與松山工農比賽後援1局無失分，他說雖然穀保好手多，但不怕競爭求進步，最快球速可達147公里，是總教練計畫性培養的未來主力。

2019年黑豹旗全國高中青棒賽今天在天母棒球場開打，開幕戰由上屆冠軍穀保家商與實力有段落差的松山工農交手，穀保23比0、3局扣倒、順利拿下首勝。

馮皓今天3局下半登板後援，投1局沒被敲出安打、無失分，成功替球隊守住勝利；總教練周宗志表示，馮皓是此次報名參賽球員中唯一的高一球員，在同齡球員中算球速突出的「速球派投手」，具有一定實力，也希望透過黑豹旗前幾輪比賽，讓他適應高中比賽節奏。

對於馮皓今天登板表現，周宗志表示，球速沒有發揮到最好，但近期馮皓一直在調整控球，今天的控球有達到教練團的預期，「我們期許他在速度上，還有整體投球內容表現可以更好，他是球隊培養明、後年的主力投手」。

馮皓自評今天表現，認為好壞球太明顯，希望回去再加強，高中加入穀保家商，雖然好手眾多，但是他不怕競爭，認為競爭可以刺激自己更進步。

馮皓國中時最快球速約在140公里，今年暑假升上高中，跟著教練團的菜單訓練，短期內球速就有進步，目前最快球速可達147公里；高中第一個大型比賽，「很緊張也很興奮」，希望可以有好表現。（編輯：張芷瑄）1081026