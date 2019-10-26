穀保火球男潘文輝調整回先發 不想被追上更拚

（中央社記者謝靜雯台北26日電）穀保家商「火球男」潘文輝，今天在黑豹旗全國高中棒球賽開幕戰扛先發，投2局連飆6K，飆速破150公里；總教練周宗志透露要讓他移往先發，潘文輝也盼球速更快，「不要被追上」。

潘文輝高一就能飆速達153公里、潛力備受看好，今年有入選U18世界盃棒球賽中華代表隊，跟著球隊拿下世界冠軍，潘文輝暑假過後升上高二，周宗志透露，從黑豹旗開始希望他可以調整回先發定位，趁著今天開幕戰讓他登板，適應先發投手的節奏。

穀保家商今天開幕戰與實力有段落差的松山工農交手，潘文輝練投時破145公里速球連發，松農的休息室和觀眾席不時傳來驚呼聲，正式比賽開始，第一球就飆150公里，今天總計投2局飆6K，表現符合教練團預期。

周宗志表示，投手要調整成先發定位，隨著局數和用球數增加，球速會掉得比較快，但從U18回台後，教練團持續幫忙調整，潘文輝目前可以投70顆球，均速都還能維持的不錯。

潘文輝表示，知道教練團給自己的定位為先發投手，在練習時會特別注意體力，才不至於投到一半就沒力，但今天開幕戰先發登板，還是盡力催球速。

潘文輝也透露，最近感覺球速快的投手越來越多，前陣子爆紅的文化大學「投打二刀」好手劉致榮甚至可以投到158公里，「我也想要更快，有不想要讓別人追上的企圖」，為了增加球速，會在體能、重量訓練上加強，多做肌力、增加體能。（編輯：謝雅竹）1081026