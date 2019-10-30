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獨行俠9人得分破10 賞給金塊本季首敗

最新更新：2019/10/30 15:42

（中央社丹佛29日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天作客丹佛金塊，儘管金塊中鋒約基奇繳出得分、籃板及助攻各10的「大三元」成績，但獨行俠9名球員得分破10，終場就以109比106賞給金塊本季首敗。

獨行俠後衛唐西奇（Luka Doncic）攻下12分，前鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）拿下10分、14籃板，板凳球員哈達威（Tim Hardaway Jr.）和克雷貝（Maxi Kleber）各挹注14分，全隊共有9人得分達雙位數。

前3節打完以83比88落後的獨行俠在第4節急起直追，哈達威率先發難飆進三分球，之後布朗森（Jalen Brunson）和萊特（Delon Wright）接連上籃得分，把比數追成90比90平手。

之後獨行俠超前比分，到了終場前大約一分鐘僅以109比106微幅領先，金塊後衛莫瑞（Jamal Murray）在哨音響起前3.8秒投出三分球卻失手，金塊終場就以3分之差不敵獨行俠，吞下本季首敗。

金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）今天繳出10分、10籃板和10助攻的「大三元」表現，隊友米爾塞普（Paul Millsap）貢獻全場最高23分、8籃板，但依然不敵對手的逆轉攻勢。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1081030

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