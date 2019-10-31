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陳鴻文行使旅外球員權利 開本季第一槍

最新更新：2019/10/31 00:28

（中央社記者楊啟芳台北31日電）中華職棒昨天晚間宣布，富邦悍將投手陳鴻文行使旅外球員權利，成為中職今年第一個行使這項權利的選手，要挑戰成為繼去年王柏融之後，中職第2名成功旅外的球員。

中華職棒規章規定，年資累計達到3個球季的選手，且獲得球團之同意，可取得旅外球員資格；對於行使旅外球員權利的選手，外國球團不受轉隊費規定限制，由原球團與外國球團直接接觸。

去年球季結束後，原本Lamigo桃猿隊的王柏融行使旅外球員權利，最後成功轉戰日本職棒日本火腿隊，成為中職史上首名透過這項管道，成功旅外的中華職棒選手。

本季則是由富邦悍將投手陳鴻文開第一槍，陳鴻文今年33歲，之前就有旅外經驗，2007年至2011年效力美國職棒芝加哥小熊隊，2013年返回台灣加入中華職棒，效力兄弟象，直到去年轉戰富邦悍將。

陳鴻文本季為悍將終結者，出賽50場都是後援，拿下6勝0敗、20次救援成功，防禦率僅1.70，成績亮眼，也入選世界12強賽中華隊，11月5日即將開打。

中華職棒剛於今年3月與美國職棒簽署球員協定，當美職球團對符合資格的中職球員有網羅意願，經過身分查核和照會程序後，每年11月1日至12月5日為「入札期間」，與球員洽談，再由美職辦公室公告；不過與日職之間尚無相關規定。（編輯：林治平）1081031

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