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冬盟中職聯隊與味全龍隊名單公布 川崎宗則參賽

最新更新：2019/11/01 17:44
中職聯隊與味全龍隊1日公布冬盟名單，除中職聯隊前2年選秀狀元廖健富、戴培峰參加外，另一亮點是日籍球星川崎宗則（圖）出現在味全龍隊名單。（共同社提供）
中職聯隊與味全龍隊1日公布冬盟名單，除中職聯隊前2年選秀狀元廖健富、戴培峰參加外，另一亮點是日籍球星川崎宗則（圖）出現在味全龍隊名單。（共同社提供）

（中央社記者謝靜雯台北1日電）2019年亞洲冬季棒球聯盟中職聯隊與味全龍隊名單公布，中職聯隊前2年選秀狀元捕手廖健富、戴培峰都有參加，中職新軍味全龍隊名單亮點是日籍球星川崎宗則。

今年冬季聯盟將於11月23日開打，此次參賽球隊有日職紅、白隊，日本社會人隊、韓職聯隊、中職聯隊和中職新軍味全龍隊，中職聯隊由中信兄弟二軍總教練林威助領軍，味全龍隊總教練為葉君璋。

先前中職已公布4支外隊參賽球員名單，今天也公布中職聯隊與味全龍隊參賽名單，中職聯隊總計帶32名球員，2017年選秀狀元Lamigo桃猿隊捕手廖健富連3年參賽，2018年選秀狀元富邦悍將隊捕手戴培峰連2年參賽。

中職聯隊中今年季中選秀選入的投手，包括悍將隊朱益生、統一獅隊吳承諭、兄弟隊魏碩成都有入選，剛拿下中職年度「最佳新人獎」的桃猿隊野手陳晨威也在陣中。

味全龍隊總計46名球員，除了今年選秀狀元野手劉基鴻是亮點外，話題人物日籍球星川崎宗則也在名單上，味全龍隊首度在冬季聯盟中亮相，也盼透過與各國好手切磋，讓球員累積經驗。（編輯：張芷瑄）1081101

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