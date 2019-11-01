日女棒球員半數引退 謝鈺瀅曾琪返台分享所學

日本女子職業棒球聯盟1日宣布，聯盟中半數球員（36人）引退，包括旅日台灣球員謝鈺瀅（圖）及曾琪，兩人將先備戰亞洲女子棒球錦標賽，也盼將旅日所學回台分享。（日本女子職業棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年11月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日電）日本女子職業棒球聯盟今天宣布，聯盟中半數球員（36人）引退，包括旅日台灣球員謝鈺瀅及曾琪，兩人將先備戰亞洲女子棒球錦標賽，也盼將所學回台分享，期望有一天可以贏日本。

日本女子職業棒球聯盟（JWBL）今年改變賽制，希望比賽更集中，除了吸引球迷，也盼解決連年虧損，聯盟在8月26日於東京召開記者會，說明營運困難，希望有心企業可以支持，今年賽季於10月中結束，但沒能等到好消息。

日本女子職業棒球聯盟今天下午5時發出消息，今年球季目前為止總計71名球員，已經有36人選擇引退，不再與聯盟續約，包括人氣球員加藤優、曾在世界盃女子棒球賽連拿3屆MVP的王牌投手里綾實，以及兩名台灣旅日球員謝鈺瀅、曾琪。

近半數球員引退，記者會中聯盟創辦人角谷建耀知表示，決定與留下的球員，以及明年新進的8名球員一同努力，希望繼續走下去。

謝鈺瀅及曾琪回台，投入亞洲女子棒球錦標賽中華代表隊訓練，比賽將於11月9日於中國舉行，兩人都希望將旅日兩年所學的棒球知識，與台灣女子棒球員分享，讓台灣女子棒球運動更進步，謝鈺瀅表示：「雖然知道很難，但希望有一天我們可以贏過日本隊」。（編輯：吳協昌）1081101