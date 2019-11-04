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雷納德下半場砍25分 快艇逆轉爵士保主場不敗

最新更新：2019/11/04 16:00

（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）雷納德（Kawhi Leonard）今天在下半場砍下25分，整場比賽獲得30分，率領美國職籃NBA洛杉磯快艇105比94逆轉擊敗猶他爵士，在主場保有不敗之身。

雷納德今天三分球8投2中，整場比賽26次出手命中9球，但他在下半場的表現穩定，尤其在第4節攻得18分，是快艇能擺脫爵士糾纏，在主場留下勝利的關鍵。

哈洛（Montrezl Harrell）為快艇攻得19分，抓下包括6個進攻籃板在內的8個籃板，威廉斯（Lou Williams）挹注17分，祖巴奇（Ivica Zubac）有11分、9籃板的表現。

爵士的密契爾（Donovan Mitchell）攻下全場最高的36分，鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）獲得19分，戈柏特（Rudy Gobert）則有12分、14籃板的「雙十」成績。

在比賽剩下2分58秒時，密契爾罰進兩球，讓快艇只剩下1分領先，但今天獲得12分的格林（JaMychal Green）砍進三分球、雷納德罰進4球、哈洛也罰進2球，讓快艇拿下最終勝利。

第3節剩下3分55秒時，爵士在布萊德雷（Tony Bradley）補進後，一度還以61比51握有兩位數領先，但快艇在一陣追趕後，在第3節結束時，將落後縮小到4分差距。

快艇今天的投籃命中率39.1%略低於爵士的39.7%，但快艇54個籃板優於爵士的37個，其中包括進攻籃板上有18比6的優勢。

爵士今天少了替補後衛穆迪埃（Emmanuel Mudiay），他因左腿緊繃缺陣，中、前鋒戴維斯（Ed Davis）則是在1日對沙加緬度國王比賽中左腓骨骨折而缺席今天的比賽，他至少會缺賽1個月。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1081104

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