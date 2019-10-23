雷納德30分替補得分全破10 快艇開幕日剋湖人[影]

（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）美國職籃NBA同在洛杉磯的球隊湖人、快艇在季外大肆補強，今天快艇在上季總冠軍賽MVP雷納德轟下全場最高30分，4名替補得分也都破10的情況下，在開幕日以112比102擊敗湖人。

湖人隊史已有16座總冠軍，快艇則始終與王座無緣，但兩支同在洛杉磯地區的球隊交手，總是話題性十足，尤其今年兩隊在陣容上都有重大補強，讓今天的比賽更有看頭。

湖人在新加盟的「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）單節9分帶領下，首節以25比22領先快艇，但次節靠季外迎來的上季總冠軍賽最有價值球員（MVP）雷納德（Kawhi Leonard）砍進16分率領，快艇單節轟下40分，上半場以62比54領先湖人。

比賽進入下半場，葛林（Danny Green）飆進三分球後，湖人靠一波15比0攻勢，反以3分超前，快艇則靠格林（JaMychal Green）的三分球扳平，兩隊打完前3節以85比85戰成平手。

末節快艇打出7比0開局，湖人好不容易以5比0攻勢追近比數，但快艇又打出9比0猛攻把比分拉開，快艇末節最多領先10分的情況下，最終以112比102擊敗湖人，收下新賽季首勝。

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快艇雷納德轟下全場最高30分，4名替補球員得分都達兩位數，其中以攻下21分的威廉斯（Lou Williams）表現最突出；湖人新加盟的葛林奪下全隊最高28分，戴維斯有25分、10籃板的「雙十」表現，詹姆斯（LeBron James）則是拿下18分。

湖人上季雖有「詹皇」詹姆斯坐陣，但例行賽僅獲37勝45敗，在西區排名第10，未能闖進季後賽，本季從鵜鶘換來上季平均可獲25.9分、12籃板、3.9助攻的球星戴維斯，簽下「聖堂射手」葛林，並找回前明星中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）等人，展現衝擊新賽季的實力，但開幕日的比賽，上季平均有18.8分、5.5籃板，本季被視為球隊第3得分點的新星庫茲馬（Kyle Kuzma）因腳傷未癒而未能出賽。

快艇上季戰績48勝34敗，以西區第8的排名打進季後賽，但在首輪2比4不敵金州勇士。上季率多倫多暴龍拿下隊史第一座總冠軍的雷納德，及前奧克拉荷馬雷霆球星喬治（Paul George）的重磅加盟，讓快艇戰力瞬間大躍進，但喬治因季外肩膀兩度動刀仍在復原，因此預計休兵數週，而缺席今天的比賽。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1081023