更多編輯台推薦新聞：
威爾史密斯如願與李安合作 讚台北是夢想成真之地
娛樂

威爾史密斯如願與李安合作 讚台北是夢想成真之地

小鸚鵡飛進德音國小 師生認養成生命教學夥伴
生活

小鸚鵡飛進德音國小 師生認養成生命教學夥伴

Uniqlo廣告遭控洗白日本殖民史 南韓急下架
國際

Uniqlo廣告遭控洗白日本殖民史 南韓急下架

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具
國際

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
外交部政務次長徐斯儉晤美亞太助卿 美盼台大選不受外力干擾
首頁 / 重點新聞

NBA選秀狀元右膝動刀 威廉森預計缺陣兩個月

最新更新：2019/10/22 08:49
美國職籃NBA選秀狀元，紐奧良鵜鶘的威廉森（右）21日接受右膝關節鏡手術，預計將缺席兩個月。（圖取自twitter.com/zionwilliamson）
美國職籃NBA選秀狀元，紐奧良鵜鶘的威廉森（右）21日接受右膝關節鏡手術，預計將缺席兩個月。（圖取自twitter.com/zionwilliamson）

（中央社紐奧良21日綜合外電報導）美國職籃NBA選秀狀元，紐奧良鵜鶘的威廉森（Zion Williamson）今天接受右膝關節鏡手術，預計將缺席兩個月。

鵜鶘表示，威廉森的傷勢確診為外側半月板撕裂，能回到場上的時間，預計是在6到8週後。

2019年NBA選秀會，19歲的威廉森被鵜鶘在第1輪第1順位選上，他因為持續感到疼痛，在18日接受膝蓋檢查。

威廉森是繼詹姆斯（LeBron James）之後，最讓NBA球迷期待的球員，他在大學時最著名的事蹟，就是在比賽中「穿爆」耐吉（Nike）球鞋。

威廉森在季前熱身賽為鵜鶘打了4場比賽，平均每場比賽可拿下23.3分、6.5籃板、2.3助攻，投籃命中率高達71.4%。

影片來源：House of Highlights YouTube頻道

鵜鶘季外把心懷不滿的明星「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）交易到洛杉磯湖人，隨後迎來新面孔威廉森。

根據球隊釋出的計畫，威廉森可望在12月中，或接近2020年初時，正式投入NBA比賽。

鵜鶘明天將在客場面對衛冕軍多倫多暴龍。在今天的手術前，威廉森的隊友已經事先知道，他們在開幕戰將無法與這個新來的大個兒並肩作戰。

鵜鶘後衛瑞迪克（J.J. Redick）說：「我們球隊的陣容是很有深度的，我們將在沒有他（指威廉森）的情況下盡可能保持（好成績），不諱言的，我們需要他歸隊，但希望他能慢慢來，並能完全康復。」

鵜鶘控球後衛波爾（Lonzo Ball）則說：「我們必須守住，直到他（指威廉森）回來為止，他仍然在隊上，這和他必須錯過整個球季的狀況不同，他得缺席幾場比賽，但他會強壯地回歸。」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1081022

延伸閱讀
湖人新星庫茲馬腳傷未癒 缺席NBA開幕日賽程無心插柳 前NBA教頭萊里靠Three peat大賺特派專欄／NBA風波 美國改變中國還是東風壓倒西風NBA籃網賽場內 百名反送中挺港觀眾著黑衣現身
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報