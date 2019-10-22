NBA選秀狀元右膝動刀 威廉森預計缺陣兩個月

（中央社紐奧良21日綜合外電報導）美國職籃NBA選秀狀元，紐奧良鵜鶘的威廉森（Zion Williamson）今天接受右膝關節鏡手術，預計將缺席兩個月。

鵜鶘表示，威廉森的傷勢確診為外側半月板撕裂，能回到場上的時間，預計是在6到8週後。

2019年NBA選秀會，19歲的威廉森被鵜鶘在第1輪第1順位選上，他因為持續感到疼痛，在18日接受膝蓋檢查。

威廉森是繼詹姆斯（LeBron James）之後，最讓NBA球迷期待的球員，他在大學時最著名的事蹟，就是在比賽中「穿爆」耐吉（Nike）球鞋。

威廉森在季前熱身賽為鵜鶘打了4場比賽，平均每場比賽可拿下23.3分、6.5籃板、2.3助攻，投籃命中率高達71.4%。

影片來源：House of Highlights YouTube頻道

鵜鶘季外把心懷不滿的明星「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）交易到洛杉磯湖人，隨後迎來新面孔威廉森。

根據球隊釋出的計畫，威廉森可望在12月中，或接近2020年初時，正式投入NBA比賽。

鵜鶘明天將在客場面對衛冕軍多倫多暴龍。在今天的手術前，威廉森的隊友已經事先知道，他們在開幕戰將無法與這個新來的大個兒並肩作戰。

鵜鶘後衛瑞迪克（J.J. Redick）說：「我們球隊的陣容是很有深度的，我們將在沒有他（指威廉森）的情況下盡可能保持（好成績），不諱言的，我們需要他歸隊，但希望他能慢慢來，並能完全康復。」

鵜鶘控球後衛波爾（Lonzo Ball）則說：「我們必須守住，直到他（指威廉森）回來為止，他仍然在隊上，這和他必須錯過整個球季的狀況不同，他得缺席幾場比賽，但他會強壯地回歸。」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1081022