NBA新球季 8大觀戰焦點搶先看

（中央社記者黃巧雯台北22日綜合報導）美國職籃NBA明天將開戰，由衛冕軍多倫多暴龍迎戰紐奧良鵜鶘，而洛杉磯湖人與洛杉磯快艇將上演「洛城內戰」，各隊戰力消長，誰能問鼎冠軍，以下有8大觀戰焦點。

一、洛城內戰，西區冠軍前哨戰？

連續6季叩關季後賽失利的湖人隊，季後迎來中鋒戴維斯（Anthony Davis），以及葛林（Danny Green）、「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、布萊德雷（Avery Bradley）等新同學加入，與當家的詹姆斯（LeBron James）聯手，能否再現紫金王朝，值得關注。

快艇隊今年找來雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）等人助陣，而喬治上季場均得分繳出28分，為生涯代表作，也讓快艇、湖人同被視為本季奪冠熱門，明天開幕戰也有機會是西區冠軍戰前哨戰。

二、雷霆雙少齊聚火箭

衛斯布魯克（Russell Westbrook）揮別奧克拉荷馬雷霆，新球季加入休士頓火箭，與哈登（James Harden）聚首，昔日「雷霆雙少」在火箭隊合體，衛斯布魯克上季每場平均挹注22.9分，加上哈登場均豪取超過36分，火箭隊新球季進攻火力不容小覷。

三、勇士巨頭解體何去何從

上季衛冕失利的金州勇士，爭冠班底之一的明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）透過先簽後換的方式，出走到布魯克林籃網，加上另一名球星湯普森（Klay Thompson）總冠軍賽膝蓋十字韌帶撕裂，預計明星賽後才能歸隊，也讓勇士新球季戰力增添隱憂。

四、東區暴龍退位誰頂上？籃網、塞爾蒂克、公鹿、76人？

雷納德、葛林新球季與前東家暴龍隊分道揚鑣，也讓尋求衛冕的暴龍本季星度大減，而籃網交易來的杜蘭特，儘管預料因傷可能整季報銷，但還有新加入的厄文（Kyrie Irving），因此依舊被視為東區的黑馬球隊。

擁有上季年度MVP「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）領軍的密爾瓦基公鹿，與波士頓塞爾蒂克、費城76人等隊，同樣都具有東區冠軍相。

五、亞洲新期待八村壘

21歲的八村壘在2019年選秀會以首輪第9順位被華盛頓巫師指名，成為日本首位在NBA選秀會第一輪中選的球員，新球季在巫師隊有機會以先發球員身分登場，在台裔球星林書豪轉戰中國男子籃球職業聯賽（CBA）後，八村壘可望成為亞洲球迷新的關注焦點。

六、飛人卡特最後一舞

今年42歲的「飛人」卡特（Vince Carter）新球季續留亞特蘭大老鷹，個人在NBA球季將邁向第22季，將成為NBA史上第一位。卡特生涯出賽1481場，名列史上第5，在高掛球鞋前的最後一年，可望超越史托克頓（John Stockton）的1504場，躍居第4。

七、超級狀元威廉森極限何方

NBA選秀狀元紐奧良鵜鶘的威廉森（Zion Williamson），被譽為「詹姆斯接班人」，不過威廉森今天傳來接受右膝關節鏡手術的消息，預計將缺席2個月，歸隊後是否影響表現，又或是打出選秀狀元的身價，仍有待觀察。

八、MVP獎落誰家

NBA日前對30隊總管進行預測調查，「字母哥」安特托昆博被視為最有機會蟬聯年度MVP，而勇士隊的柯瑞（Stephen Curry）與湖人隊的戴維斯、快艇隊的雷納德並列第2。（編輯：張雅淨）1081022