重返NBA勵志故事告終 活塞裁掉前明星喬強森

（中央社底特律21日綜合外電報導）7度入選美國職籃NBA明星賽的喬強生一度無球可打，靠著在BIG3驚人表現並率隊拿下冠軍，獲得重返NBA的機會，但隨底特律活塞決定裁掉他，勵志故事可能就此告終。

2001年進入NBA的喬強生（Joe Johnson）以優異單打能力著稱，獲封「單打喬」（ISO Joe），生涯顛峰是效力亞特蘭大老鷹時期，因此也獲得「鷹王」稱號。

現年38歲的喬強生雖是曾7次入選明星賽的好手，但因年紀增長逐漸失去舞台，2017-18球季輾轉於猶他爵士、休士頓火箭兩隊出賽後，一度在NBA無球可打。

這名資深得分後衛今年加入有許多前NBA好手參與的3對3籃球賽BIG3，重現他「單打喬」的風采，除獲得年度最有價值球員（MVP）肯定，更率隊拿下冠軍，最後被活塞簽下，獲得重返NBA的機會。

喬強生從在NBA無球可打，到在BIG3打出身價，9月與活塞簽下合約，重新踏入NBA殿堂的勵志故事一度傳為佳話，但活塞在NBA新球季開打之際，決定裁掉喬強生，以空出名額留下潛力前鋒伍德（Christian Wood），讓這個勵志故事劃上句點。

喬強生的NBA生涯，平均可有16分、4籃板、3.9助攻的成績。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1081022