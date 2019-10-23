范佛利特開幕戰轟34分 暴龍延長賽擊退鵜鶘[影]

美國職籃NBA衛冕軍多倫多暴龍22日在范佛利特（圖）、西雅坎分別拿下34分帶領下，在開幕戰歷經延長賽以130比122擊敗紐奧良鵜鶘。（圖取自twitter.com/Raptors）

（中央社多倫多22日綜合外電報導）美國職籃NBA本季開幕日首戰，衛冕軍多倫多暴龍范佛利特、西雅坎分別拿下34分，加上勞瑞延長賽砍進5分，以130比122擊敗紐奧良鵜鶘。

NBA本季開幕戰，由上一季拿下隊史首座總冠軍的暴龍在主場迎戰鵜鶘，暴龍今天賽前領取冠軍戒指，但作客的鵜鶘沒讓暴龍的喜悅持續太久，在開賽之初取得領先。

但兩隊正規賽時間未能分出勝負，讓比賽進到延長。在延長賽中，兩隊122比122平手之際，暴龍勞瑞（Kyle Lowry）兩罰俱中，范佛利特（Fred VanVleet）再砍進三分球，勞瑞終場前56.7秒的三分球為球隊奠定勝基，最終暴龍在延長賽後，以130比122擊退鵜鶘。

開賽後鵜鶘率先拿下分數，一度握有11分領先，但暴龍一波13比0攻勢後，反以25比19超前，鵜鶘靠首節尾聲連下4分，取得30比27領先；次節鵜鶘打出14比6開局把領先拉開，暴龍在西雅坎（Pascal Siakam）、范佛利特聯手帶領下將比分追上，但鵜鶘上半場45.5%的三分球命中率優於暴龍的26.7%，在半場打完時以61比56領先暴龍。

下半場比賽，暴龍打出單節32比25的攻勢，在前3節打完，反以88比86領先；末節在鵜鶘歐卡佛（Jahlil Okafor）兩罰中1後，兩隊110比110平手，之後雙方不斷拉鋸，第4節結束前8.9秒，暴龍將最後一擊機會交到鮑爾（Norman Powell）手上，但他三分線外出手落空，兩隊117比117平手，使NBA新球季第1場比賽就得在延長賽定勝負。

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暴龍今天5人得分破10，范佛利特轟下全場、且是生涯新高的34分，西雅坎則有34分、18籃板的「雙十」成績，但在第4節6犯離場；鵜鶘所有上場球員都有得分紀錄，殷格拉姆（Brandon Ingram）拿下全隊最多的22分。

衛冕軍暴龍季外未能留下頭號王牌，上季率隊奪冠並拿下總冠軍賽最有價值球員（MVP）的雷納德（Kawhi Leonard），讓他投奔洛杉磯快艇，也未續留富經驗的台裔好手林書豪，使戰力大打折扣。

鵜鶘上季在頭號球星「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）高喊「賣我」的壓力下，將他交易到洛杉磯湖人，換回波爾（Lonzo Ball）、殷格拉姆和哈特（Josh Hart）3名潛力好手及3個未來首輪選秀權。

失去當家球星，暴龍在選秀會以狀元籤選入被視為「詹皇」詹姆斯（LeBron James）接班人的怪物新秀威廉森（Zion Williamson），他在大學時最著名的事蹟，就是在比賽中「穿爆」耐吉（Nike）球鞋。

可惜威廉森得接受右膝關節鏡手術，預計休兵兩個月，因此錯過今天的開幕戰。他在季前熱身賽為鵜鶘打了4場比賽，平均每場比賽可拿下23.3分、6.5籃板、2.3助攻，投籃命中率高達71.4%。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1081023