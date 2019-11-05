棒球12強中華戰波多黎各 球迷戶外觀戰加油

世界12強棒球賽中華隊首戰在台中洲際棒球場交手波多黎各，台北市信義區香堤大道廣場也進行現場轉播，棚內座位全部坐滿，有許多民眾站在百貨公司2樓的空橋觀看賽事。中央社記者梁珮綺攝 108年11月5日

（中央社記者張榮祥、梁珮綺5日綜合報導）世界12強棒球賽B組預賽今晚開打，中華隊和波多黎各在台中洲際棒球場交手，不少台北、台南球迷在戶外觀戰，一起為中華隊加油。

台南市政府和棒協、緯來電視台合作，連續3天在台南市立棒球場同步轉播賽事；台南許多球迷今晚5時30分起陸續趕到球場觀看中華隊在B組預賽的第一場賽事，不少人更帶著晚餐和飲料進場，市府新聞處人員則在一壘入口區分送面紙和扇子給球迷使用。

球賽晚上6時30分開打，現場球迷情緒似乎也跟著高昂，每逢波多黎各球員遭到接殺、刺殺或三振，就會鼓掌歡呼；市府人員統計，今晚入場觀戰的球迷有100多人，但球賽開打後，還是有球迷趕著進場。

台南市立棒球場的觀賽區在1壘觀眾席，但螢幕在外野方向，以距離來說遍遠，仍擋不住球迷的熱情；球場人員說，球迷不願待在家裡看電視，卻選擇到戶外看球，應該是想要享受現場氣氛及共同為中華隊加油的氛圍。

台北市香堤大道廣場也進行現場轉播，150席座位全滿，有許多民眾站在百貨公司2樓的空橋觀看賽事，另有民眾攜帶野餐墊到場，雖然稍有涼意，仍不減球迷熱情，「中華隊！加油！」等聲音此起彼落。

隨著賽事進行，球迷陸續湧入，目不轉睛地盯著轉播大螢幕，高聲替中華隊加油。一名楊姓民眾表示，能夠與大家共同看轉播，相當開心，有凝聚感，盼中華隊旗開得勝。（編輯：吳協昌）1081105