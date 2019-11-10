TOTO日本高球菁英賽 盧曉晴並列32名完賽

（中央社記者龍柏安台北10日電）台灣旅日高球好手盧曉晴今天在2019年TOTO日本高球菁英賽最終輪，繳出高於標準桿2桿的74桿，3回合累計以低於標準2桿的214桿，並列32名完賽。

總獎金150萬美元（約新台幣4600萬元）的TOTO日本菁英賽，只打3天不設淘汰線，比賽在日本滋賀縣大津市的瀨田高爾夫俱樂部舉行，日本女將鈴木愛最終以低於標準17桿的199桿、3桿之差留下冠軍。

盧曉晴在今年TOTO日本菁英賽表現開高走低，首回合繳出低於標準4桿、68桿的她，排名一度攻上並列第3，躋身爭冠主集團內，可惜第2輪沒能再接再厲，僅以持平的72桿做收，排名也稍稍下滑至並列14。

今天最終輪，盧曉晴僅打下1鳥、吞下3個柏忌，以3回合最高的74桿完賽，排名也持續滑落，僅以並列32名做收。

至於旅美高球名將徐薇淩，今天表現震盪起伏，她總計打下4鳥，但也吞下2個柏忌與1個雙柏忌，一來一往桿數扯平，連2天都以平標準的72桿完賽，3回合打完則以高於標準1桿的217桿，排名並列52名。

地主選手鈴木愛今天維持高檔表現，全場打出5鳥、沒有任何柏忌，飆出單日次低的67桿，累計以3桿之差，擋住南韓女將金孝周（Hyo Joo Kim）的強力挑戰，成功將冠軍金盃留在日本。（編輯：管中維）1081110