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字母哥狂砍35分 領軍公鹿121比119撞翻雷霆

最新更新：2019/11/11 14:43

（中央社奧克拉荷馬市10日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天作客奧克拉荷馬雷霆，公鹿球星安特托昆博狂砍35分，加上中鋒羅培茲末節25.4秒飆進關鍵超前三分球，帶領公鹿終場以121比119贏球。

半場打完以50比56落後的公鹿進入第3節吹起反攻的號角，公鹿布萊索（Eric Bledsoe）、「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）和羅培茲（Brook Lopez）輪流轟炸籃框，反以87比80超前進入第4節。

安特托昆博在末節2分4秒時行進間灌籃，也拿下全場最高的35分。

雷霆前鋒賈里納里（Danilo Gallinari）在終場前33秒命中三分球一舉追平比分，雙方戰成114比114平手，也逼得公鹿喊出暫停。

不料雷霆反撲攻勢隨即遭撲滅，公鹿中鋒羅培茲在最後25.4秒回敬三分球，再將比數超前，隊友希爾（George Hill）和布萊索也把握罰球機會。儘管雷霆保羅（Chris Paul）在哨音響起前0.7秒投進三分球，終場仍以119比121敗給公鹿。

加上安特托昆博狂拿35分、抓下16籃板，以及布萊索得25分，公鹿共有5人得分達兩位數。

雷霆中鋒亞當斯（Steven Adams）今天因傷缺陣，由諾艾（Nerlens Noel）代替上場，繳出14分、3籃板和6助攻的成績。全隊最高分是施洛德（Dennis Schroder）25分，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）挹注22分。（譯者：吳昇鴻/核稿：盧映孜）1081111

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