談體育運動產業 林義傑呼籲訂定專法

（中央社記者黃巧雯台北13日電）全球運動產業蓬勃發展，極地超馬好手林義傑今天在臉書發文說，體育運動是產業，不能再僅以教育思維探討，他認為台灣需要體育運動產業鏈，並需政策支援，並呼籲應立專法。

中華隊昨天在世界12強棒球賽複賽以7比0擊敗南韓隊，林義傑今天有感而發，在臉書上發表近3000字文章，在中華隊贏球後，他提到，政治人物紛紛喊話，要支持體育，但他著眼的是球員未來的路、退役後舞台以及保障在哪。

面對行政院組織改造後，原行政院體育委員會併入教育部，成為教育部體育署，但林義傑說：「21世紀了，體育運動不是只有教育，不是只有訓練跟賽務與全民運動。體育可以包括在教育裡面，也能到觀光，也能到產業，更能到經濟議題上發揮。」

林義傑引用英國經濟學人報導提到，運動產業目前在世界產業總體經濟，每年還可以4%持續成長，其中不乏台灣人的貢獻。

林義傑除了喊話台灣需要體育運動產業鏈外，也認為體育運動需要觀念升級以及政策支援，他再三強調，體育運動是產業，不能再僅以教育思維探討，「有產業才有價值，才有人願意投入，才有人更願意受體育教育，有體育教育，就有競技人才，就有國力」。

林義傑指出，若能將體育獨立出來，升格到國家經濟層面，深入教育層面，能影響的不只是現在，更是符合未來世界潮流。

林義傑話鋒一轉提到，過去十幾年，政府馬首是瞻，投資科技產業，大力鼓勵製造業產業轉型，出現鴻海、台積電等公司，他反問，若沒有政府當初祭出多項優惠政策，怎麼會有「台灣科技島」的美名。

林義傑文末疾呼，體育需要專業立法，需要體育法，他提到：「2019年，在科技加持下，我們成為世界產業運動大國，但缺乏有專業、實務經驗人士投入國會，整併產業，設立專法，因此讓每年全球體育運動產值1.5兆美元白白流逝。」（編輯：葉俐緯）1081113