徐生明盃23日開打 張育成少棒差點成棒球逃兵

第7屆徐生明國際少棒錦標賽將於23日開打，旅美棒球好手張育成（左3）首度以助教身分參與，他希望除了球技之外，也教導少棒球員開心打球的重要性。中央社記者謝靜雯攝 108年11月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）第7屆徐生明國際少棒錦標賽23日將開打，旅美印地安人隊球星張育成首度以助教身分參與，回想過去差點成為棒球逃兵，他希望球技之外，也教導少棒球員了解開心打球的重要性。

第7屆徐生明國際少棒錦標賽記者會，今天在新落成的徐生明棒球發展協會辦公室舉行，協會理事長謝榮瑤表示，協會走過7年，終於有了家。謝榮瑤分享辦公室成立的小故事，提到因為頂新和德文教基金會創辦人魏應充一句「提燈照路」，讓企業願意伸出援手，給協會一個家。

謝榮瑤表示，募款的路走得辛苦，很多時候遇到企業說場面話，但一路上走來也有很多貴人幫忙，「除了感謝還是感恩，協會有家這個夢，終於成真」。

旅美印地安人隊球星張育成今天出席開賽記者會，他表示，只有在國中時期參加過關懷盃，接受球星指導，此次徐生明盃是首度以教練身分參與，「很不一樣，角色不同、感覺很新鮮」。

張育成回憶學生時期，同是泰源國小畢業的球星張泰山曾經指導過他，也給隊友們鼓勵，到現在都還印象深刻，此次有機會指導少棒球員，希望將自己多年旅美學到的東西跟小球員分享， 也希望他們可以開心打球。

張育成季後參與許多關懷活動，也想起自己小時候，他笑說：「我也差點成為棒球逃兵。」張育成表示，國小時常跟國中學長交流賽，只要比賽表現不理想，就會被處罰、操體能，「那時候覺得打球好辛苦，不想要打球」，可是當時的教練、現任台東縣豐田國小棒球隊教練方穎豐一席話，讓他繼續堅持，「不打棒球，你要做什麼？」

徐生明國際少棒錦標賽將於23日至26日在高雄美濃舉行，總計32支球隊參賽，也有來自韓國、日本的球隊報名，桃園市龜山國小少棒隊此次要挑戰徐生明少棒賽3連霸。（編輯：張雅淨）1081118