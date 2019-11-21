遭NBA波特蘭拓荒者釋出 西班牙老將賈索還想打

曾奪下兩次美國職籃NBA總冠軍的賈索20日表示，他已遭波特蘭拓荒者釋出。（圖取自facebook.com/paugasol）

（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）曾奪下兩次美國職籃NBA總冠軍的賈索（Pau Gasol）今天表示，他已遭波特蘭拓荒者釋出。本賽季開打前，賈索簽下一年合約，拓荒者期待他能在左腳踝傷勢復原後復出。

現年39歲的西班牙老將賈索推文說：「而今天，我將不再是波特蘭拓荒者球員名單上的一員，所以我可以盡全力養傷。」

根據美國體育頻道ESPN報導，賈索和拓荒者針對教練一職討論過細節，但賈索推特上一則影片表示，這樣的工作將是暫時的，他的目標還是恢復健康，重返球員生涯。

賈索表示：「我跟剛開始打球一樣，對籃球比賽還是感到興奮且充滿熱情。」他說：「我心中清楚目標就是恢復健康，打我愛的比賽，為此我會努力養傷。」

賈索是NBA2001年選秀探花，個人職業生涯至今，已在NBA打了18個賽季。他2009與2010年助洛杉磯湖人奪下連兩個賽季的總冠軍，並6次入選明星賽。（譯者：黃靖貽/核稿：張曉雯）1081121