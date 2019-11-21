大專棒球聯賽國體3連勝 高苑潘柏宏完封中信學院

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽，高苑科大先發投手潘柏宏（圖）21日完封中信學院，率隊以8比0拿勝。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年11月21日

（中央社記者謝靜雯台北21日電）108學年度大專棒球聯賽公開一級預賽，高苑科大先發投手潘柏宏今天完封中信學院，率隊以8比0拿勝；國立體大打線發揮，加上遠東科大投手群出狀況，國體以11比3拿預賽3連勝。

高苑科大今天與中信金融管理學院交手，高苑科大先發投手潘柏宏用球數精簡，用93球投9局，被敲出7支安打，投出3次三振、無失分，有效壓制對手打線，表現亮眼。

高苑科大開賽就有攻勢，首局靠著2次四壞球保送、1次觸身球保送、接連2支安打，開賽攻下3分，2局再靠著保送、安打、高飛犧牲打拿下第4分。高苑6局再起攻勢，靠著單局4支安打、對手2次守備失誤，攻下4分，順利拿下比賽勝利。

國立體大今天與遠東科大交手，國立體大先發投手林瑞祥投5局被敲7支安打，投出4次三振，失掉2分（1分責失分），林峻葳、連懿依序登板後援，僅再失1分非責失分，替球隊守住勝利。

國立體大打線發揮，全場敲出10支安打，獲得10次保送，順利以11比3拿下勝利；遠東科大吞下敗仗，目前預賽3連敗、勝場還沒開張。（編輯：張雅淨）1081121