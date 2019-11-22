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味全龍安排6先發打冬盟 擴編選秀各隊選1人

最新更新：2019/11/22 15:26

（中央社記者楊啟芳台中22日電）亞洲冬季棒球聯盟即將於明天開打，本屆賽事包含味全龍有6支球隊參加，龍隊總教練葉君璋表示，冬盟會安排6名先發投手，包含2名洋將；擴編選秀則預計從4隊中各挑1人。

本屆冬盟在洲際棒球場及斗六棒球場舉行，從23日開打，直到12月15日冠軍戰，共有6支隊伍，包括中職聯隊、日職紅隊、日職白隊、韓職聯隊、日本社會人隊，以及中華職棒第5隊味全龍。

由於一個星期會有6場賽事，龍隊總教練葉君璋表示，目前安排6名先發投手，包含本土的徐若熙、林子昱、郭郁政、吳俊杰，加上2名外籍投手歲內宏明、巴里歐茲（Edison Ernesto Barrios Castillo）。

原本還有設定曾柏融及蔡明憲2名先發投手，不過葉君璋指出，兩人目前手不太舒服，還要幾天時間觀察，若沒有問題就會加入先發輪值。

這次帶隊打冬盟，葉君璋表示，「希望選手可以增加更多經驗，都有進步，我們對每個選手都有設下目標、安排，希望能順利去完成，如果可以有好的成績，當然是更好」。

另外，味全龍能透過擴編選秀補強戰力，從其他4隊30人保護名單且近2年選秀之外的球員中，選1至2名球員，並支付權利金，最快28日會有結果。對此葉君璋指出，已經有些想法，但還是要等名單出來才知道。

對擴編名單的選擇，葉君璋說：「會考慮到能力、球隊的需求，當然年紀是基本條件，目前規劃是每隊選1個人，除非真的有很喜歡的，才會選2個，能力相同的情況下，投手機會多一點。」（編輯：張雅淨）1081122

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