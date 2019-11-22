東奧6搶1 曾仁和王維中都想為國效力

（中央社記者趙麗妍台中22日電）中華成棒隊要進軍東京奧運，明年4月的6搶1資格賽是最後機會，旅美投手曾仁和、王維中今天都表示，如果到時候還沒球隊，身體狀況可以，都想要為國家隊效力。

旅美投手曾仁和、王維中、宋文華今天上午先到台中市政府參加「國泰棒球嘉年華在台中」活動，現場與小球員互動，3人接著又到台中二中出席「變化球教室」，帶著學生熱身並指導各式球種的丟法。

中華隊前進東京奧運，僅剩6搶1資格賽的機會，日前為自由球員的曾仁和、王維中都表示，目前還在找球隊，如果到時候還沒有球隊，評估自己的身體狀況，可以的話也想幫國家隊效力。

中華隊在世界12強棒球賽表現亮眼，王維中表示，雖然沒有加入中華隊，但他都會到現場觀賽感受氣氛，幻想自己也下場丟球，每次看到中華隊三振別人，覺得很熱血，即使沒下場待在休息室氣氛也很歡樂。

他指出，12強賽中，投手江少慶、張奕以及所有牛棚的球員都投的不錯，包含他的哥哥王耀霖，一開始蠻多人沒有看好他們，但他們都做得很好，值得鼓勵。

目前效力聖地牙哥教士隊的宋文華說，6搶1開打時，球季已經開始了，將以球團安排為主，但他很想打中華隊，無論是今年的亞錦賽、12強，其實都很有意願，可能自己的狀況沒有特別好，沒有被教練團看到，打中華隊一直是他的目標，很想為台灣效力。

旅美馬林魚隊左投陳偉殷遭球隊移出40人名單，進入指定轉讓程序。王維中表示，自己也在找球隊，陳偉殷會比他們還堅強，更能調適自己狀態；曾仁和指出，日前和陳偉殷通話，2人還在討論遊戲，陳偉殷曾旅日、旅美過，一定可以拿出好的表現。

「2019國泰夯棒球─棒球嘉年華」23日在台中市民廣場登場，現場有「棒球&防護小教室」、「打擊王」、「跑壘王」、「速球王」活動，還有「球星簽名會」有機會和王維中、曾仁和、宋文華近距離接觸，了解旅外球員的打球生涯酸甜苦辣。（編輯：吳協昌）1081122