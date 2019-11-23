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冬盟日職紅隊川越誠司雙響砲 與社會人握手言和

最新更新：2019/11/23 15:56
2019亞洲冬季棒球聯盟23日開打，在台中洲際球場首戰由日本社會人隊迎戰日職紅隊，紅隊川越誠司轟出雙響砲，雙方終場握手言和。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年11月23日
2019亞洲冬季棒球聯盟23日開打，在台中洲際球場首戰由日本社會人隊迎戰日職紅隊，紅隊川越誠司轟出雙響砲，雙方終場握手言和。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年11月23日

（中央社記者楊啟芳雲林23日電）亞洲冬季棒球聯盟今天開打，在洲際棒球場首戰由日本社會人對日職紅隊，雖然紅隊一路領先，但社會人隊7局上攻5分逆轉，紅隊再靠著川越誠司轟雙響砲，終場以5比5握手言和。

亞洲冬季棒球聯盟今天開打，午場賽事分成兩地進行，在斗六棒球場的賽事由韓職聯隊交手味全龍隊，在洲際棒球場的賽事則是由日本社會人隊交手日職紅隊。

4局下日職紅隊靠著濱田太貴、砂川理查接連敲安打，攻下1分；6局下山野邊翔敲出陽春全壘打，幫助日職紅隊取得2比0領先。

不過日本社會人隊於7局上展開反攻，打了10個人次，神鳥猛流、望月直也、石黑凌、北村祥治都敲出安打，加上對方失誤及四死球，一共攻下5分，反倒以5比2取得領先。

日職紅隊的川越誠司7局下轟出陽春砲後，廣澤伸哉、野村大樹都敲安打，僅剩1分落後；9局下川越誠司再轟一發全壘打，演出單場雙響砲，由於冬盟沒有延長賽，終場雙方以5比5握手言和，川越誠司獲選為單場MVP。（編輯：張芷瑄）1081123

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