更多編輯台推薦新聞：
金馬獎第56屆 直播管道看這裡
娛樂

金馬獎第56屆 直播管道看這裡

中央書局重返開展 88歲陳玉海分享美好回憶
文化

中央書局重返開展 88歲陳玉海分享美好回憶

影片／特斯拉秀新車防撞玻璃竟當場砸裂 社群媒體熱議
國際

影片／特斯拉秀新車防撞玻璃竟當場砸裂 社群媒體熱議

專題／圖解香港區議會選舉 光復香港轉為投票競爭
兩岸

專題／圖解香港區議會選舉 光復香港轉為投票競爭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

雷納德關鍵跳投超前比分 快艇主場力克火箭[影]

最新更新：2019/11/23 18:16
洛杉磯快艇22日靠著球星雷納德（持球者）關鍵跳投得分奠定勝基。（圖取自twitter.com/laclippers）
洛杉磯快艇22日靠著球星雷納德（持球者）關鍵跳投得分奠定勝基。（圖取自twitter.com/laclippers）

（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯快艇今晚在主場迎戰休士頓火箭，快艇靠著球星雷納德在終場前15.4秒中距離跳投得手超前比數並奠定勝基，最終就以122比119力克火箭。

這場比賽剩下最後30.8秒，快艇球員威廉斯（Lou Williams）射進三分球，助球隊118比117取得一分領先。隨後時間剩22.1秒，火箭當家球星哈登（James Harden）兩罰全中，火箭反以119比118超前。

但雷納德（Kawhi Leonard）在關鍵時刻挺身而出跳投建功，加上隊友喬治（Paul George）倒數1.2秒兩罰皆中拉開差距，最後快艇主場揚威，3分之差力克火箭。

至於兩隊個別球員表現，快艇方面，替補上陣的威廉斯奪得全隊最高26分，雷納德則是24分、6籃板，喬治斬獲19分、8籃板、7助攻，3人優質表現為球隊贏得近期4連勝。

火箭仍是哈登一夫當關，貢獻37分、12助攻、8籃板，衛斯布魯克（Russell Westbrook）斬獲隊上次高22分，中鋒卡佩拉（Clint Capela）則奪下17分、19籃板。火箭今天苦吞2連敗，此前則是風光8連勝。

目前火箭與快艇的本季例行賽戰績皆為11勝5敗，分別暫居西區聯盟第3、4名。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1081123

影片來源：MLG Highlights YouTube頻道
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報