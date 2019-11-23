雷納德關鍵跳投超前比分 快艇主場力克火箭[影]

（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯快艇今晚在主場迎戰休士頓火箭，快艇靠著球星雷納德在終場前15.4秒中距離跳投得手超前比數並奠定勝基，最終就以122比119力克火箭。

這場比賽剩下最後30.8秒，快艇球員威廉斯（Lou Williams）射進三分球，助球隊118比117取得一分領先。隨後時間剩22.1秒，火箭當家球星哈登（James Harden）兩罰全中，火箭反以119比118超前。

但雷納德（Kawhi Leonard）在關鍵時刻挺身而出跳投建功，加上隊友喬治（Paul George）倒數1.2秒兩罰皆中拉開差距，最後快艇主場揚威，3分之差力克火箭。

至於兩隊個別球員表現，快艇方面，替補上陣的威廉斯奪得全隊最高26分，雷納德則是24分、6籃板，喬治斬獲19分、8籃板、7助攻，3人優質表現為球隊贏得近期4連勝。

火箭仍是哈登一夫當關，貢獻37分、12助攻、8籃板，衛斯布魯克（Russell Westbrook）斬獲隊上次高22分，中鋒卡佩拉（Clint Capela）則奪下17分、19籃板。火箭今天苦吞2連敗，此前則是風光8連勝。

目前火箭與快艇的本季例行賽戰績皆為11勝5敗，分別暫居西區聯盟第3、4名。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1081123