味全龍冬盟首戰先發3局 徐若熙盼拉長局數

2019亞洲冬季棒球聯盟23日開打，味全龍在斗六棒球場的比賽，投手徐若熙掛帥先發，投3局失4分，他自認表現普通，盼能再拉長投球局數。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年11月23日

（中央社記者楊啟芳台中23日電）亞洲冬季棒球聯盟今天在斗六棒球場的比賽，味全龍5比4逆轉勝韓職聯隊，先發投手徐若熙投3局失4分，總教練葉君璋指出他表現很好，徐若熙則認為普通，希望再拉長投球局數。

亞洲冬季棒球聯盟是味全龍隊成軍以來面對的第一個正式系列賽事，總教練葉君璋目前安排先發輪值為本土的徐若熙、林子昱、郭郁政、吳俊杰，加上2名外籍投手歲內宏明、巴里歐茲（Edison Ernesto Barrios Castillo）。

首戰龍隊派出選秀第一輪第2指名的徐若熙掛帥先發，用65球投3局，被敲7支安打，沒有出現保送，送出2次三振，失4分，無關勝敗。終場味全龍以5比4逆轉奪勝，勝投由最後一任投手呂偉晟拿下。

葉君璋認為徐若熙此戰表現很好，「都有在我們預設的目標，比如什麼時候投什麼球，他都有做到，雖然剛開始下去看得出來有點緊張，但難免。」

徐若熙則表示，剛開始確實有點緊張，認為自己表現普通，有一些失投球，但他說：「被打安打時會告訴自己不要緊，今天以準度為優先，這次打冬盟教練給我的目標是2好球後投內角，引誘打者出棒。」

此戰徐若熙用65球，葉君璋本來設定投70至75球，不過徐若熙有兩局用球數偏高，提早退場休息。徐若熙表示，現在投球量比高中時多很多，「尤其現在要當先發投手，希望用球數可以提升，再丟長局數一點。」（編輯：吳協昌）1081123