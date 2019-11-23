高國輝新球季談約中 直言陳偉殷遭DFA非壞事

中職富邦悍將隊野手高國輝每年幾乎都不缺席徐生明少棒賽，近年因傷影響表現和出賽，新球季合約還沒確定。中央社記者謝靜雯攝 108年11月23日

（中央社記者謝靜雯高雄23日電） 中職富邦悍將隊野手高國輝每年幾乎都不缺席徐生明少棒賽，近年因傷影響表現和出賽，新球季合約還沒確定。談起近期好友陳偉殷遭指定讓渡，高國輝則直言：「不見得是壞事」。

第7屆徐生明國際少棒錦標賽今天在高雄美濃開打，下午「棒球教室」請來許多美、台職棒球星指導球員，高國輝與退役球星郭泓志搭擋指導少棒球員，高國輝表示，幾乎每年都會出席徐生明盃活動，希望為基層棒球盡一份心力。

高國輝近年因為大小傷勢影響出賽，對球隊戰力有影響，今年球季僅出賽50場。高國輝表示，明年的合約需要重談，知道自己成績沒有達到預期，但談約交給經紀公司；高國輝有感而發，隨著年紀越來越大，要努力找到讓自己可以打得更長久的方法。

高國輝與旅美投手陳偉殷為高苑工商時期同學，兩人私交不錯，陳偉殷遭馬林魚隊指定讓渡（DFA），高國輝表示，「其實離開不見得是壞事，一定有別的地方需要他」。

高國輝提到，會關注陳偉殷在美國出賽表現，今年的投球感覺，與其說是下滑，不如說是投球的進壘點比較不理想，有時候球速快不一定可以壓制打者，進壘的角度更重要。

高國輝也提到，今年球季是陳偉殷職棒生涯以來，首度全後援身份出賽，對習慣先發的陳偉殷來說，或許一時還沒辦法適應，「希望他有機會繼續在那邊發展」，也提到待陳偉殷回台，有空兩人會再約見面。（編輯：吳協昌）1081123