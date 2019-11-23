陳鴻文12強賽表現亮眼 郭泓志讚：他非常努力

第7屆徐生明國際少棒錦標賽23日在高雄美濃開打，下午「棒球教室」請來許多美、台職棒球星指導球員，退役球星郭泓志（後）也現身指導少棒球員，中央社記者謝靜雯攝 108年11月23日

（中央社記者謝靜雯高雄23日電）退役球星郭泓志今天出席徐生明少棒賽棒球教室，今年在世界12強賽表現亮眼的陳鴻文分享參加郭泓志訓練營收穫多，郭泓志說投手易因稍微失去信心陷入低潮，「陳鴻文非常努力」。

郭泓志今天擔任第7屆徐生明國際少棒錦標賽「棒球教室」助教，少棒球員提出許多問題，包括各種球路怎麼投，投球動作的修正，以及「如何讓直球又快又準」，郭泓志都耐心地指導。

富邦悍將隊投手陳鴻文，在此次世界12強棒球賽表現亮眼，成為球隊牛棚安定的力量，他曾透露今年投球表現有所不同，季前參加郭泓志訓練營幫助很大。

郭泓志直言：「陳鴻文是很努力的球員」，也分享投手主宰棒球比賽的輸贏，但因為角色重要，只要稍微失去一點信心，可能就會造成長時間的大低潮，技術上的提醒是一回事，「主要還是跟他聊聊天，稍微幫忙輔導一下，其他的完全都要靠他自己努力」。（編輯：葉俐緯）1081123