杜家明棄投從打漸上手 利用冬盟磨練經驗

（中央社記者楊啟芳台中24日電）中信兄弟的杜家明今年初才剛棄投從打，利用亞洲冬季棒球聯盟的機會磨練經驗，他今天表示，雖然一開始轉打者不適應，但在教練林威助幫助下，已經慢慢習慣，目前狀況也不錯。

杜家明2014年季中以投手身分加入中信兄弟，不過近2年都沒有得到一軍機會，於今年初決定棄投從打，主要擔任一壘手及三壘手。本季杜家明在二軍出賽65場，209打數敲出67支安打，包含1發全壘打，打擊率3成21。

杜家明指出，其實一開始棄投從打時不是很順利，「因為太久沒打，要補的進度很多，連基本打擊練習都打不好。」不過他在二軍總教練林威助建議下，微調打擊動作，並提醒他把球打平，大約今年4、5月時開始上手，習慣打擊節奏。

守備部分，杜家明表示，移動速度和傳球還要再加強，「傳球和當投手時的投球角度完全不一樣，學長有給我建議，我也會問紅龜賢拜（陳江和）、頭哥（黃泰龍）。」

杜家明利用這次冬季聯盟的機會磨練，他說：「希望在這裡多看多學習，看別隊好的選手。」杜家明昨天首戰對日職白隊敲出2支安打，包含一支二壘安打，包辦1分打點，一路追趕日職白隊，不過最後還是以6比7落敗。

杜家明說：「目前打擊狀況不錯，昨天主要是把球打強勁，對方投手控球、尾速都滿好的，落點運氣不錯，大家都堅持到最後一刻，不會因為落後而放棄。」（編輯：管中維）1081124