廖健富3度打冬盟設課題 改善傳球腳步轉換

（中央社記者楊啟芳台中24日電）Lamigo桃猿捕手廖健富連續3年參加冬季棒球聯盟，他這次在攻擊和蹲捕方面都有為自己設下課題，希望增加擊球距離，阻殺方面則是在秋訓下了苦功，改善腳步轉換。

廖健富從2017年加入職棒以來，每次年底都有參加冬季聯盟，今年已經是第3次，他表示，「最大目標是健康地打完比賽，不要受傷」。

昨天首戰對日職白隊時，本來中職聯隊落後6分，不過6局下滿壘時，廖健富敲出清壘二壘安打，帶有3分打點，拉近落後差距。他今天表示，「因為前幾個打席沒有打好，當下想說要積極揮棒，並打短一點」。

第3次打冬盟，廖健富在守備及打擊都有為自己設下課題，打擊方面是增加擊球距離，他指出，「秋訓時有特別打比較多Long Tee（拋球打擊練習），想增加擊球距離，因為我平常比較沒在練這個，短程距離的比較多」。

蹲捕方面，廖健富表示，技術上會依照教練的安排，在冬盟主要想增加經驗，並多觀察對方，這次冬盟有4名捕手，還有戴培峰、柯育民及吳明鴻，廖健富說：「我們有設一個line群組，互相討論，教練也會傳對手的資訊來。」

廖健富昨天被日職白隊盜了3次壘，不過傳球上沒有太大偏差，主要是對方抓到投手的節奏。他表示，秋訓時也有針對盜壘阻殺下功夫，「在腳步轉換的部分訓練比較多，之前容易沒有踩到定位，影響出手時機」。（編輯：張雅淨）1081124